https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен аннулировать все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:11:00+03:00

2025-01-20T02:11:00+03:00

2025-01-20T02:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен аннулировать все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации. "Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации. Трамп неоднократно критиковал политику своего предшественника, заявляя о готовности кардинально пересмотреть решения, принятые за предыдущие четыре года.

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден