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Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена - РИА Новости, 20.01.2025
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02:11 20.01.2025 (обновлено: 02:25 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен аннулировать все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:11:00+03:00
2025-01-20T02:25:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен аннулировать все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации. "Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации. Трамп неоднократно критиковал политику своего предшественника, заявляя о готовности кардинально пересмотреть решения, принятые за предыдущие четыре года.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Трамп заявил, что аннулирует радикальные указы Байдена в первый день правления

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен аннулировать все "глупые и радикальные" указы администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации.
"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.
Трамп неоднократно критиковал политику своего предшественника, заявляя о готовности кардинально пересмотреть решения, принятые за предыдущие четыре года.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Процедура инаугурации президента США
01:17
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо Байден
 
 
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