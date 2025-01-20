https://ria.ru/20250120/tramp-1994529819.html

Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США

Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором времени". "Очень скоро начнется крупнейшая операция по депортации в американской истории, даже более масштабная, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который удерживает этот рекорд", – заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он также объявил, что его администрация задействует чрезвычайные полномочия для поддержки крупных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). "Мы будем использовать чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить масштабные ИИ-проекты", – отметил Трамп.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html

https://ria.ru/20250118/tramp-1994327092.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), дуайт эйзенхауэр