https://ria.ru/20250120/tramp-1994529819.html
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором времени". "Очень скоро начнется крупнейшая операция по депортации в американской истории, даже более масштабная, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который удерживает этот рекорд", – заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он также объявил, что его администрация задействует чрезвычайные полномочия для поддержки крупных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). "Мы будем использовать чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить масштабные ИИ-проекты", – отметил Трамп.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), дуайт эйзенхауэр
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Дуайт Эйзенхауэр
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США
Трамп: масштабная депортация нелегалов из США начнется в очень скором времени