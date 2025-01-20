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Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США - РИА Новости, 20.01.2025
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02:01 20.01.2025 (обновлено: 02:02 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529819.html
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:01:00+03:00
2025-01-20T02:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором времени". "Очень скоро начнется крупнейшая операция по депортации в американской истории, даже более масштабная, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который удерживает этот рекорд", – заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он также объявил, что его администрация задействует чрезвычайные полномочия для поддержки крупных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). "Мы будем использовать чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить масштабные ИИ-проекты", – отметил Трамп.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html
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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), дуайт эйзенхауэр
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Дуайт Эйзенхауэр
Трамп заявил о скорой депортации нелегалов из США

Трамп: масштабная депортация нелегалов из США начнется в очень скором времени

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории страны стартует "в очень скором времени".
"Очень скоро начнется крупнейшая операция по депортации в американской истории, даже более масштабная, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который удерживает этот рекорд", – заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
01:43
Он также объявил, что его администрация задействует чрезвычайные полномочия для поддержки крупных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
"Мы будем использовать чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить масштабные ИИ-проекты", – отметил Трамп.
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
18 января, 04:44
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтон (штат)Дуайт Эйзенхауэр
 
 
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