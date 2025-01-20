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Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США - РИА Новости, 20.01.2025
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01:56 20.01.2025 (обновлено: 02:05 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529607.html
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол"... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:56:00+03:00
2025-01-20T02:05:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны."Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", – заявил Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США

Трамп поручит создать систему ПРО "железный купол" для обороны США

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны.
"Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", – заявил Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.
Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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