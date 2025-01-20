https://ria.ru/20250120/tramp-1994529607.html

Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США

Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол"... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:56:00+03:00

2025-01-20T01:56:00+03:00

2025-01-20T02:05:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны."Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", – заявил Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

https://ria.ru/20250115/kurs-1993900042.html

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Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)