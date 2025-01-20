https://ria.ru/20250120/tramp-1994529607.html
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол"... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:56:00+03:00
2025-01-20T01:56:00+03:00
2025-01-20T02:05:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны."Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США", – заявил Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
https://ria.ru/20250115/kurs-1993900042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп поручит создать систему ПРО для обороны США
Трамп поручит создать систему ПРО "железный купол" для обороны США