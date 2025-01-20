"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине
Профессор Миршаймер: поражение Украины станет страшным унижением для Трампа
© AP Photo / Sarah MeyssonnierИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военное поражение Украины станет мощным ударом по позициям избранного президента США Дональда Трампа внутри США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran.
"Проблема в том, что Трамп сталкивается с тем, что именно он будет в Белом доме, когда Украина явно проигрывает. Мы дойдем до того момента, когда поражение Украины станет настолько очевидным, что они (Запад. — Прим. ред.) его признают. <...> Это будет огромное унижение для него, страшный удар, потому что демократы и многие республиканцы будут ругать его за потерю Украины", — предупредил эксперт.
По словам Миршаймера, у избранного президента не будет возможности как-либо повлиять на ход военных действий: уходящий глава государства Джо Байден уже направил на помощь Украине все, что можно было найти на американских складах. При этом, как отметил профессор, никакая помощь США не помогает ВСУ остановить наступающую российскую армию.
"Альтернативная стратегия для него (Трампа. — Прим. ред.) — это <...> заключить сделку сейчас, удовлетворив требования русских", — предложил Миршаймер.
Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.