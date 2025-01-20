Рейтинг@Mail.ru
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 20.01.2025 (обновлено: 10:31 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине
Военное поражение Украины станет мощным ударом по позициям избранного президента США Дональда Трампа внутри США, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:56:00+03:00
2025-01-20T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
джон миршаймер
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военное поражение Украины станет мощным ударом по позициям избранного президента США Дональда Трампа внутри США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran."Проблема в том, что Трамп сталкивается с тем, что именно он будет в Белом доме, когда Украина явно проигрывает. Мы дойдем до того момента, когда поражение Украины станет настолько очевидным, что они (Запад. — Прим. ред.) его признают. &lt;...&gt; Это будет огромное унижение для него, страшный удар, потому что демократы и многие республиканцы будут ругать его за потерю Украины", — предупредил эксперт.По словам Миршаймера, у избранного президента не будет возможности как-либо повлиять на ход военных действий: уходящий глава государства Джо Байден уже направил на помощь Украине все, что можно было найти на американских складах. При этом, как отметил профессор, никакая помощь США не помогает ВСУ остановить наступающую российскую армию."Альтернативная стратегия для него (Трампа. — Прим. ред.) — это &lt;...&gt; заключить сделку сейчас, удовлетворив требования русских", — предложил Миршаймер.Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20250119/ukraine-1994483417.html
https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джон миршаймер, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине

Профессор Миршаймер: поражение Украины станет страшным унижением для Трампа

© AP Photo / Sarah MeyssonnierИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военное поражение Украины станет мощным ударом по позициям избранного президента США Дональда Трампа внутри США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Duran.
"Проблема в том, что Трамп сталкивается с тем, что именно он будет в Белом доме, когда Украина явно проигрывает. Мы дойдем до того момента, когда поражение Украины станет настолько очевидным, что они (Запад. — Прим. ред.) его признают. <...> Это будет огромное унижение для него, страшный удар, потому что демократы и многие республиканцы будут ругать его за потерю Украины", — предупредил эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Как по учебнику". СМИ раскрыли тактику Зеленского в отношении Трампа
Вчера, 16:08
По словам Миршаймера, у избранного президента не будет возможности как-либо повлиять на ход военных действий: уходящий глава государства Джо Байден уже направил на помощь Украине все, что можно было найти на американских складах. При этом, как отметил профессор, никакая помощь США не помогает ВСУ остановить наступающую российскую армию.
"Альтернативная стратегия для него (Трампа. — Прим. ред.) — это <...> заключить сделку сейчас, удовлетворив требования русских", — предложил Миршаймер.
Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжон МиршаймерДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала