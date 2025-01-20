https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:43:00+03:00
2025-01-20T01:43:00+03:00
2025-01-20T01:47:00+03:00
сша
в мире
мексика
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января."Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится", – заявил Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
сша
мексика
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98c3341dd9c53194a05e891c6d32f77c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, мексика, вашингтон (штат), дональд трамп
США, В мире, Мексика, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Трамп пообещал положить конец вторжению нелегальных мигрантов к вечеру 20 января