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Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025
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01:43 20.01.2025 (обновлено: 01:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:43:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января."Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится", – заявил Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.
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сша, в мире, мексика, вашингтон (штат), дональд трамп
США, В мире, Мексика, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов

Трамп пообещал положить конец вторжению нелегальных мигрантов к вечеру 20 января

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января.
"Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится", – заявил Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
25 ноября 2024, 03:09
 
СШАВ миреМексикаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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