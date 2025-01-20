https://ria.ru/20250120/tramp-1994528615.html

Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов

Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:43:00+03:00

2025-01-20T01:43:00+03:00

2025-01-20T01:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января."Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится", – заявил Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

сша

мексика

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Дарья Буймова

сша, в мире, мексика, вашингтон (штат), дональд трамп