https://ria.ru/20250120/tramp-1994528111.html

Трамп объявил, что TikTok вернулся в США

Трамп объявил, что TikTok вернулся в США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп объявил, что TikTok вернулся в США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что TikTok вернулся в США. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:36:00+03:00

2025-01-20T01:36:00+03:00

2025-01-20T01:51:00+03:00

tiktok

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что TikTok вернулся в США.Трамп заявил, что популярная платформа TikTok, ранее заблокированная в США, теперь снова доступна. "Apple и, начиная с сегодняшнего дня, TikTok снова с нами", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250119/tiktok--1994522325.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

tiktok, в мире, сша, дональд трамп, apple