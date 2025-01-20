https://ria.ru/20250120/tramp-1994528111.html
Трамп объявил, что TikTok вернулся в США
Трамп объявил, что TikTok вернулся в США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп объявил, что TikTok вернулся в США
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что TikTok вернулся в США. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:36:00+03:00
2025-01-20T01:36:00+03:00
2025-01-20T01:51:00+03:00
tiktok
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что TikTok вернулся в США.Трамп заявил, что популярная платформа TikTok, ранее заблокированная в США, теперь снова доступна. "Apple и, начиная с сегодняшнего дня, TikTok снова с нами", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250119/tiktok--1994522325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, в мире, сша, дональд трамп, apple
TikTok, В мире, США, Дональд Трамп, Apple
Трамп объявил, что TikTok вернулся в США
Трамп накануне инаугурации объявил, что TikTok вернулся в США