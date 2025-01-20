https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html

Time снова поместил Трампа на обложку

Time снова поместил Трампа на обложку - РИА Новости, 20.01.2025

Time снова поместил Трампа на обложку

Журнал Time в очередной раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа, теперь он сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:34:00+03:00

2025-01-20T01:34:00+03:00

2025-01-20T09:21:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Журнал Time в очередной раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа, теперь он сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома. Новую обложку издание представило в соцсетях. Ранее Time уже делал обложки с Трампом и даже назвал его "человеком года". Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250119/trump-1994455362.html

сша

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден