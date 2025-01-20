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Time снова поместил Трампа на обложку - РИА Новости, 20.01.2025
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01:34 20.01.2025 (обновлено: 09:21 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html
Time снова поместил Трампа на обложку
Time снова поместил Трампа на обложку - РИА Новости, 20.01.2025
Time снова поместил Трампа на обложку
Журнал Time в очередной раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа, теперь он сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:34:00+03:00
2025-01-20T09:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Журнал Time в очередной раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа, теперь он сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома. Новую обложку издание представило в соцсетях. Ранее Time уже делал обложки с Трампом и даже назвал его "человеком года". Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250119/trump-1994455362.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Time снова поместил Трампа на обложку

Трамп, сметающий документы со стола в Белом доме, размещен на обложке Time

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Журнал Time в очередной раз поместил на обложку избранного президента США Дональда Трампа, теперь он сметает бумаги с рабочего стола в Овальном кабинете Белого дома.
Новую обложку издание представило в соцсетях.
© Фото : Журнал TimeОбложка журнала Time со сметающим документы Трампом
Обложка журнала Time со сметающим документы Трампом - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Журнал Time
Обложка журнала Time со сметающим документы Трампом
Ранее Time уже делал обложки с Трампом и даже назвал его "человеком года".
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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