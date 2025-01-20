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Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу - РИА Новости, 20.01.2025
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01:30 20.01.2025 (обновлено: 01:39 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527698.html
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:30:00+03:00
2025-01-20T01:39:00+03:00
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сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в США.Трамп пообещал своим сторонникам остановить "вторжение через южную границу", вернуть стране ее богатство и "разблокировать" внутреннюю добычу нефти."Мы остановим вторжение через наши границы. Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заявил он.Трамп подчеркнул намерение вернуть "закон и порядок" в американские города, восстановить патриотизм в школах и "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий"."Мы вернем все это раз и навсегда. Мы положим конец власти провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне", – добавил он.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу

Трамп в канун инаугурации пообещал разблокировать добычу нефти в США

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в США.
Трамп пообещал своим сторонникам остановить "вторжение через южную границу", вернуть стране ее богатство и "разблокировать" внутреннюю добычу нефти.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Time снова поместил Трампа на обложку
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"Мы остановим вторжение через наши границы. Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заявил он.
Трамп подчеркнул намерение вернуть "закон и порядок" в американские города, восстановить патриотизм в школах и "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий".
"Мы вернем все это раз и навсегда. Мы положим конец власти провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне", – добавил он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Биография Дональда Трампа
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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