https://ria.ru/20250120/tramp-1994527698.html
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:30:00+03:00
2025-01-20T01:30:00+03:00
2025-01-20T01:39:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761387088_0:223:3000:1911_1920x0_80_0_0_13da7f9ce12514670fedb91aece4a27f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в США.Трамп пообещал своим сторонникам остановить "вторжение через южную границу", вернуть стране ее богатство и "разблокировать" внутреннюю добычу нефти."Мы остановим вторжение через наши границы. Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заявил он.Трамп подчеркнул намерение вернуть "закон и порядок" в американские города, восстановить патриотизм в школах и "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий"."Мы вернем все это раз и навсегда. Мы положим конец власти провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне", – добавил он.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761387088_0:294:2258:1987_1920x0_80_0_0_23a19fc83edafeb6eb4a079cb378ab52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу
Трамп в канун инаугурации пообещал разблокировать добычу нефти в США
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в США.
Трамп
пообещал своим сторонникам остановить "вторжение через южную границу", вернуть стране ее богатство и "разблокировать" внутреннюю добычу нефти.
"Мы остановим вторжение через наши границы. Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заявил он.
Трамп подчеркнул намерение вернуть "закон и порядок" в американские города, восстановить патриотизм в школах и "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий".
"Мы вернем все это раз и навсегда. Мы положим конец власти провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне", – добавил он.