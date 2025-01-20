https://ria.ru/20250120/tramp-1994527698.html

Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу

Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал остановить вторжение через южную границу

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:30:00+03:00

2025-01-20T01:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в США.Трамп пообещал своим сторонникам остановить "вторжение через южную границу", вернуть стране ее богатство и "разблокировать" внутреннюю добычу нефти."Мы остановим вторжение через наши границы. Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заявил он.Трамп подчеркнул намерение вернуть "закон и порядок" в американские города, восстановить патриотизм в школах и "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий"."Мы вернем все это раз и навсегда. Мы положим конец власти провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне", – добавил он.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп