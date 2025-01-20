https://ria.ru/20250120/tramp-1994527602.html

Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка

Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:28:00+03:00

2025-01-20T01:28:00+03:00

2025-01-20T01:41:00+03:00

в мире

сша

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится "четырехлетний период упадка"."Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны", – сказал он.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)