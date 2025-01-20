https://ria.ru/20250120/tramp-1994527602.html
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:28:00+03:00
2025-01-20T01:28:00+03:00
2025-01-20T01:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a592baf06112469e657c324f0802c6b8.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится "четырехлетний период упадка"."Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны", – сказал он.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5efd03c62309ee7098e9866d6e8ca227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка
Трамп пообещал, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка