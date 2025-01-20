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Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка - РИА Новости, 20.01.2025
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01:28 20.01.2025 (обновлено: 01:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527602.html
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:28:00+03:00
2025-01-20T01:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится "четырехлетний период упадка"."Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны", – сказал он.
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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп пообещал, что после его инаугурации завершится период упадка

Трамп пообещал, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации, заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится "четырехлетний период упадка".
"Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны", – сказал он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Биография Дональда Трампа
00:42
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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