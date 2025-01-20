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Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты - РИА Новости, 20.01.2025
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01:10 20.01.2025 (обновлено: 01:46 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527346.html
Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты
Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты - РИА Новости, 20.01.2025
Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты
Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:10:00+03:00
2025-01-20T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил о выпуске криптовалюты "мемкоин". "Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала будущая первая леди США. Трамп поделился публикацией супруги на своей странице в соцсети Х. Ранее Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20250119/kriptovaljuta-1994421585.html
https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты

Меланья Трамп сообщила о выпуске своего мемкоина вслед за мужем

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил о выпуске криптовалюты "мемкоин".
"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала будущая первая леди США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза
Вчера, 01:41
Трамп поделился публикацией супруги на своей странице в соцсети Х.
Ранее Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg
17 января, 12:04
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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