Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты
Меланья Трамп сообщила о выпуске своего мемкоина вслед за мужем
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил о выпуске криптовалюты "мемкоин".
"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала будущая первая леди США.
Трамп поделился публикацией супруги на своей странице в соцсети Х.
Ранее Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.