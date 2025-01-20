https://ria.ru/20250120/tramp-1994527346.html

Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты

Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты - РИА Новости, 20.01.2025

Супруга Трампа сообщила о запуске собственной криптовалюты

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:10:00+03:00

2025-01-20T01:10:00+03:00

2025-01-20T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп заявил о выпуске криптовалюты "мемкоин". "Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала будущая первая леди США. Трамп поделился публикацией супруги на своей странице в соцсети Х. Ранее Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20250119/kriptovaljuta-1994421585.html

https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден