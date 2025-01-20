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В Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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00:15 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994524346.html
В Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа
В Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
В Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне, он станет 47-м главой Соединенных Штатов. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:15:00+03:00
2025-01-20T00:15:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
панамский канал
дональд трамп
джо байден
илон маск
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне, он станет 47-м главой Соединенных Штатов. Эта инаугурация для США юбилейная, президента приведут к присяге в 60-й раз. Трамп стал вторым человеком в истории США, который отработает два срока не подряд, а с четырехлетним перерывом, таким образом, как 22-й и 24-й президент Гровер Кливленд, возглавлявший Штаты с 1885 по 1889 и с 1893 по 1897 год, у республиканца будут два порядковых номера: 45-й и 47-й президент. Кроме того Трамп станет старейшим американским лидером на момент вступления в должность – он на несколько месяцев старше, чем был его предшественник Джо Байден в день инаугурации. Впервые торжественная церемония выпадает на период национального траура в связи со смертью 30 декабря экс-президента Джимми Картера. В связи с этим мероприятие пройдет при приспущенных флагах. Из-за морозной погоды инаугурацию перенесли в помещение, в последний раз такое случалось в 1985 году. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса, независимо от того, даст ли Трамп к этому времени клятву на Библии, его срок будет считаться начавшимся. Первый день Работа президента традиционно начинается с подписания ряда исполнительных указов. Трамп обещал сразу же запустить массовую депортацию нелегалов, помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонников, а также выпустить ряд разрешений, связанных с добычей нефти, как он сам формулировал это: "Бури, детка, бури". Среди планов нового президента: изгнание трансгендеров из армии, а также требование для школьников использовать только те уборные, которые соответствуют их полу при рождении. Трамп дал более 40 конкретных обещаний на первый день и около 200 общих, некоторые из которых даже не входят в сферу его полномочий как президента. Ожидается подписание новым американским лидером 25 исполнительных указов. Из планов на длительную перспективу: отобрать Панамский канал, купить Гренландию и урегулировать конфликт на Украине. Трамп обещал обложить Мексику и Канаду дополнительными пошлинами, если не решиться вопрос целесообразности американской помощи странам, а также не произойдет усиление пограничного контроля. Государства в своих комментариях 47-й президент США понижал до статуса штатов. Новыми тарифами Трамп угрожал и Китаю. Самая богатая администрация Совокупное состояние будущей администрации Трампа превосходит ВВП отдельных европейских стран. В правительство войдут: самый богатый человек мира Илон Маск и еще более 10 миллиардеров. Да и сам Трамп станет богатейшим президентом. Раньше им был первый американский лидер Джордж Вашингтон, а Барак Обама и Билл Клинтон замыкают пятерку. Из других исторических параллелей: Трамп стал вторым кандидатом в президенты, который подвергся покушению - на предвыборном митинге республиканец буквально уклонился от пули и был ранен в ухо, однако предыдущая жертва преступников - Теодор Рузвельт - выборы после атаки проиграл. Трамп - первый в истории президент США, против которого открыты уголовные дела. Два федеральных не выдержали его победы на выборах и были закрыты, хотя на них было потрачено порядка 50 миллионов долларов; на уровне штатов остается дело о попытке вмешательства в выборы в Джорджии, но после дисквалификации прокурора, его перспективы совсем туманны, по другому был вынесен обвинительный вердикт присяжных, но в качестве приговора суд избрал "безусловное освобождение", впрочем, и это решение Трамп собрался обжаловать. Первый президентский срок Трампа отметился самым длинным периодом в истории США, когда правительство не работало из-за проблем с согласованием бюджета. Шатдаун продлился 35 дней.
https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), панамский канал, дональд трамп, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Панамский канал, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
В Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне, он станет 47-м президентом США

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне, он станет 47-м главой Соединенных Штатов.
Эта инаугурация для США юбилейная, президента приведут к присяге в 60-й раз.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
Вчера, 21:08
Трамп стал вторым человеком в истории США, который отработает два срока не подряд, а с четырехлетним перерывом, таким образом, как 22-й и 24-й президент Гровер Кливленд, возглавлявший Штаты с 1885 по 1889 и с 1893 по 1897 год, у республиканца будут два порядковых номера: 45-й и 47-й президент. Кроме того Трамп станет старейшим американским лидером на момент вступления в должность – он на несколько месяцев старше, чем был его предшественник Джо Байден в день инаугурации. Впервые торжественная церемония выпадает на период национального траура в связи со смертью 30 декабря экс-президента Джимми Картера. В связи с этим мероприятие пройдет при приспущенных флагах. Из-за морозной погоды инаугурацию перенесли в помещение, в последний раз такое случалось в 1985 году.
Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса, независимо от того, даст ли Трамп к этому времени клятву на Библии, его срок будет считаться начавшимся.

Первый день

Работа президента традиционно начинается с подписания ряда исполнительных указов. Трамп обещал сразу же запустить массовую депортацию нелегалов, помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонников, а также выпустить ряд разрешений, связанных с добычей нефти, как он сам формулировал это: "Бури, детка, бури".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа
Вчера, 19:01
Среди планов нового президента: изгнание трансгендеров из армии, а также требование для школьников использовать только те уборные, которые соответствуют их полу при рождении.
Трамп дал более 40 конкретных обещаний на первый день и около 200 общих, некоторые из которых даже не входят в сферу его полномочий как президента. Ожидается подписание новым американским лидером 25 исполнительных указов.
Из планов на длительную перспективу: отобрать Панамский канал, купить Гренландию и урегулировать конфликт на Украине. Трамп обещал обложить Мексику и Канаду дополнительными пошлинами, если не решиться вопрос целесообразности американской помощи странам, а также не произойдет усиление пограничного контроля. Государства в своих комментариях 47-й президент США понижал до статуса штатов. Новыми тарифами Трамп угрожал и Китаю.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Вчера, 18:49

Самая богатая администрация

Совокупное состояние будущей администрации Трампа превосходит ВВП отдельных европейских стран. В правительство войдут: самый богатый человек мира Илон Маск и еще более 10 миллиардеров. Да и сам Трамп станет богатейшим президентом. Раньше им был первый американский лидер Джордж Вашингтон, а Барак Обама и Билл Клинтон замыкают пятерку.
Из других исторических параллелей: Трамп стал вторым кандидатом в президенты, который подвергся покушению - на предвыборном митинге республиканец буквально уклонился от пули и был ранен в ухо, однако предыдущая жертва преступников - Теодор Рузвельт - выборы после атаки проиграл.
Трамп - первый в истории президент США, против которого открыты уголовные дела. Два федеральных не выдержали его победы на выборах и были закрыты, хотя на них было потрачено порядка 50 миллионов долларов; на уровне штатов остается дело о попытке вмешательства в выборы в Джорджии, но после дисквалификации прокурора, его перспективы совсем туманны, по другому был вынесен обвинительный вердикт присяжных, но в качестве приговора суд избрал "безусловное освобождение", впрочем, и это решение Трамп собрался обжаловать.
Первый президентский срок Трампа отметился самым длинным периодом в истории США, когда правительство не работало из-за проблем с согласованием бюджета. Шатдаун продлился 35 дней.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине
18 января, 03:25
 
В миреСШАВашингтон (штат)Панамский каналДональд ТрампДжо БайденИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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