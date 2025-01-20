https://ria.ru/20250120/timofeev-1994547053.html

Иван Тимофеев: Трамп не испытывает симпатий к России

Иван Тимофеев: Трамп не испытывает симпатий к России - РИА Новости, 20.01.2025

Иван Тимофеев: Трамп не испытывает симпатий к России

После вступления Дональда Трампа в должность президента США, активизируются контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:00:00+03:00

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После вступления Дональда Трампа в должность президента США, активизируются контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли фактически на нет, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. В интервью РИА Новости накануне инаугурации 47-го президента США он рассказал, готов ли Трамп отказаться от антироссийских санкций, почему новый хозяин Белого дома скорее бизнесмен, а не политик, и действительно ли он хочет завершения украинского кризиса. Беседовал Серго Кухианидзе.– В этот понедельник, 20 января, 78-летний Дональд Джон Трамп вновь, спустя четыре года, станет хозяином Белого дома. На ваш взгляд, президент России поздравит его с возвращением?– Кто знает, с уверенностью могу сказать лишь одно: у нас опытный президент, и поступит он так, как того потребуют конкретные обстоятельства и интересы России.– А, может, Трамп первым наберет Кремль?– Какая разница, кто кому позвонит, к тому же все эти телефонные разговоры, откровенно, ничего не значат, мало на что влияют. Другое дело, что после вступления Трампа в должность президента США, активизируются, думаю, контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли фактически на нет. Они начнут прощупывать позиции друг друга по основным вопросам.– В окружении Трампа уже заявляют даже о предстоящем саммите двух лидеров. Кстати, кто в нем заинтересован больше, Москва или Вашингтон?– Ну, я бы ответил, что и Москва, и Вашингтон вполне проживут и без этого саммита. Личные отношения и встречи далеко не всегда конвертируются в политические результаты.В конце прошлого года на традиционном заседании клуба "Валдай", президент России рассказал, в частности, о том, какие хорошие, конструктивные личные отношения у него складывались в свое время с целым рядом мировых лидеров. И с Гельмутом Колем, и с Джорджем Бушем-младшим, у которого он даже гостил на ранчо в Техасе. При этом, улыбаясь, говоря одно, все они параллельно жестко продвигали свои интересы. Поэтому Владимир Путин, как мне кажется, не питает иллюзий относительно личных контактов. Тем более по поводу телефонных звонков. Что касается саммита, то это не просто встреча. Саммит требует тщательной подготовки, большой домашней работы. Для того, чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен.– Можно ли отношения между Россией и Соединенными Штатами рассматривать сегодня вне, отдельно от Украины?– Россия отошла от этой логики. Если раньше, до СВО, Москва оставляла ряд аспектов своих отношений с США за скобками украинского вопроса, то сегодня все иначе. Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России. От этой позиции Москва вряд ли отступит.– Дональд Трамп отдает себе в этом отчет?– Интуитивно и рационально, думаю, он понимает, что из украинского кризиса надо вылезать. На поддержку Украины из бюджета Соединенных Шатов, далеко не бездонного, уходят десятки миллиардов долларов. При всем при этом, Украина для Трампа – вопрос локальный, совсем не первостепенной важности, один из многих. Вопрос в том, в какой степени он готов идти на уступки.Скорее всего новая администрация Белого дома будет рассчитывать лишь на то, чтобы попытаться прекратить огонь, обменяться какими-то условиями, гарантиями, которые потом можно будет и нарушить. Для России такой подход вряд ли приемлем. Россия не собирается следовать призрачным обещаниям, идти на полумеры, давать противнику передышку, особенно сейчас, когда положение на поле боя складывается в ее пользу.Да, Москва заинтересована в скорейшем прекращении конфликта, но только на своих условиях.– Судя по тому, что вы говорите, конфликт между Москвой и Киевом не будет урегулирован в течение 24 часов, как это громогласно обещает Трамп?– Нет, конечно.– Интересно, откуда вообще взялась тема, которую так вольно или невольно муссируют все СМИ в мире о якобы взаимной симпатии между Трампом и Путиным?– Эта очень привлекательная для СМИ тема особенно популярна на Западе. Продвигать ее начали представители демократической партии США после победы Трампа на президентских выборах 2016 года. Мол, одержать ее ему помогли российские спецслужбы, за что Трамп теперь будет Москве по гроб жизни благодарен. Это, конечно, чушь. Никакой тяги, симпатии у Трампа к России нет. С другой стороны, нет у него и никаких травм, связанных с нашей страной, какие были у ветеранов холодной войны. Для того же Байдена опыт холодной войны гораздо более значим в силу специфики его биографии.Президент США Трамп в отличие от многих своих предшественников не сфокусирован на России, не зациклен на ней. Для него РФ – просто одна из крупных держав, с которой надо договариваться. Не будем забывать, что он прежде всего бизнесмен, а не политик. Поэтому и подход у Трампа к России чисто деловой. В этой связи его куда больше интересуют отношения США с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов.Кстати, среди представителей американского истеблишмента бытует мнение, что с Россией вообще не надо ни о чем договариваться, идти с ней на компромиссы. Есть и те, кто предлагает Белому дому сосредоточить все свое внимание на отношениях с Китаем, выбивая таким образом Россию из числа его союзников. Но я не думаю, что Москву и Пекин, которых связывает глубокая дружба и всестороннее партнерство, можно так легко рассорить друг с другом.– То есть впечатление, что вот сейчас в США придет к власти Дональд Трамп, и российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, – неверное?– Да, это – чистая иллюзия. Знаете, я изучаю Соединенные Штаты более 20 лет. И сколько себя помню, во время каждых выборов за океаном в России почему-то носятся с этой иллюзией, что де придет в США новый президент, и всем нам станет лучше. Но такого никогда не было и не будет!Кстати, подтверждением тому стал и первый срок президента самого Трампа. Ни к чему хорошему те четыре года, с 2017-го по 2021-й, что он был в Белом доме, в отношениях между нашими странами не привели. Одной из идефикс, к слову, у него была идея, что Россию нужно выкинуть из энергетического рынка Европы и занять ее место. Что не без его участия в итоге и произошло.Словом, когда речь заходит о каком-то сформулированном прагматичном интересе, когда он его осознает, Трамп легко может превращаться в непримиримого врага. Это его плюс и минус. То есть, если он не видит интереса, он не будет тебя трогать. Если же у него разыгрывается к чему-то аппетит, он попытается тебя сожрать.В целом, я скептически отношусь к улучшению российско-американских отношений при Трампе 2.0. Однако буду рад, если ошибусь.– Курс на антироссийские санкции, взятый Вашингтоном, Трамп, стало быть, продолжит?– Да. Он их будет вводить в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет. Другой вопрос, что, все эти санкции Запада против России, хотя и остаются деструктивными для экономики страны, уже не играют в ней ключевой сдерживающей развитие страны роли. Экономика России довольно-таки быстро перестроилась и даже набирает темпы. Что стало сюрпризом не только для Запада, но и, честно, для нас самих. К тому же добавлю, Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций. Увеличивая их количество, они вряд ли добьются тут для себя каких-то качественных результатов. Своими санкциями они явно уперлись в потолок.– Тем не мнее, ряд аналитиков считают, что Трамп может пойти на деэскалацию антироссийских санкций в области финансов. Вы согласны с этим?– Возможно. Но это не будет чем-то масштабным. Незначительные шаги в этом направлении (исключение, допустим, из режима санкций каких-то сделок, каких-то банков) Трамп может предпринять скорее в качестве уловки, неких сигналов в адрес Москвы. Типа того, что мы готовы пойти на определенные послабления, если вы сделаете то и то. Если нет, то вместо пряника Трамп тут же возьмется за кнут.– А как вам угроза, прозвучавшая из уст Трампа в отношении стран БРИКС, – обложить их 100% пошлинами, если они будут пытаться создавать свою альтернативную доллару валюту? Не приведут ли подобные высказывания 47-го президента США к развалу БРИКС?– Хотя БРИКС еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире, это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира. Да, у каждой из стран БРИКС свои взаимоотношения и с США, и с их валютой, но все они, и Китай, и Индия, в том числе, заинтересованы в постепенном уходе от американо-центризма, доминирования доллара в экономических связях. К этому, впрочем, стремится не только БРИКС, этого сегодня хотят многие государства Глобального Юга. Словом, несмотря на то, что дедолларизация – путь весьма долгий и трудный, но это – уже тренд, который новой администрации Белого дома, полагаю, остановить будет сложно.

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