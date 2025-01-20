Politico: советники Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США
Трамп может подписать указ о TikTok в присутствии его главы в ротонде Капитолия
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа обсуждали планы подписания им исполнительного указа о "спасении" соцсети TikTok в Штатах вскоре после приведения его к присяге в ротонде Капитолия в присутствии гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу и законодателей, поддержавших ее запрет в стране, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника, знакомые с этими обсуждениями.
Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. А также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа.
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17
«
"Советники Дональда Трампа обсуждали возможность подписания будущим президентом исполнительного указа для "спасения" TikTok вскоре после приведения его к присяге в понедельник (по местному времени - ред.) в ротонде Капитолия, в присутствии гендиректора видеоприложения и законодателей, поддержавших закон о запрете приложения как угрозы национальной безопасности", - сообщает издание.
Собеседники газеты отметили, что планы относительно церемонии инаугурации Трампа непрерывно менялись в течение прошлого воскресенья. Издание отмечает, что подписание документа указанным образом может увеличить напряженность в отношениях с основными республиканцами в конгрессе, продвигавшими закон, который привел к кратковременной остановке работы приложения TikTok на прошлых выходных. Как пишет издание, ожидаемое присутствие гендиректора соцсети на инаугурации уже вызывает раздражение некоторых республиканцев.
Подписание указов нетипично для церемонии инаугурации - обычно новые президенты США делают это позже в день мероприятия по прибытии в Белый дом, добавляет газета.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.