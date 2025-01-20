https://ria.ru/20250120/tiktok-1994613035.html

Politico: советники Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США

Politico: советники Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США - РИА Новости, 20.01.2025

Politico: советники Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США

Советники избранного президента США Дональда Трампа обсуждали планы подписания им исполнительного указа о "спасении" соцсети TikTok в Штатах вскоре после... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:06:00+03:00

2025-01-20T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа обсуждали планы подписания им исполнительного указа о "спасении" соцсети TikTok в Штатах вскоре после приведения его к присяге в ротонде Капитолия в присутствии гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу и законодателей, поддержавших ее запрет в стране, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника, знакомые с этими обсуждениями. Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. А также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа. "Советники Дональда Трампа обсуждали возможность подписания будущим президентом исполнительного указа для "спасения" TikTok вскоре после приведения его к присяге в понедельник (по местному времени - ред.) в ротонде Капитолия, в присутствии гендиректора видеоприложения и законодателей, поддержавших закон о запрете приложения как угрозы национальной безопасности", - сообщает издание. Собеседники газеты отметили, что планы относительно церемонии инаугурации Трампа непрерывно менялись в течение прошлого воскресенья. Издание отмечает, что подписание документа указанным образом может увеличить напряженность в отношениях с основными республиканцами в конгрессе, продвигавшими закон, который привел к кратковременной остановке работы приложения TikTok на прошлых выходных. Как пишет издание, ожидаемое присутствие гендиректора соцсети на инаугурации уже вызывает раздражение некоторых республиканцев. Подписание указов нетипично для церемонии инаугурации - обычно новые президенты США делают это позже в день мероприятия по прибытии в Белый дом, добавляет газета. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994528111.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, tiktok