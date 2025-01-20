https://ria.ru/20250120/tayvan-1994689437.html

На Тайване произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025

На Тайване произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:26:00+03:00

2025-01-20T19:26:00+03:00

2025-01-20T19:32:00+03:00

в мире

тайвань

тайнань

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань, в котором живут около 771 тысяч человек, около 00.17 вторника по местному времени (19.17 мск понедельника).Очаг залегал на глубине 18 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html

тайвань

тайнань

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в мире, тайвань, тайнань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)