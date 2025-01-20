https://ria.ru/20250120/tayvan-1994689437.html
На Тайване произошло землетрясение
На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025
На Тайване произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:26:00+03:00
2025-01-20T19:26:00+03:00
2025-01-20T19:32:00+03:00
в мире
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тайнань
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань, в котором живут около 771 тысяч человек, около 00.17 вторника по местному времени (19.17 мск понедельника).Очаг залегал на глубине 18 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html
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в мире, тайвань, тайнань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тайвань, Тайнань, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Тайване произошло землетрясение
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0