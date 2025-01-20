Рейтинг@Mail.ru
На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 20.01.2025 (обновлено: 19:32 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tayvan-1994689437.html
На Тайване произошло землетрясение
На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025
На Тайване произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:26:00+03:00
2025-01-20T19:32:00+03:00
в мире
тайвань
тайнань
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань, в котором живут около 771 тысяч человек, около 00.17 вторника по местному времени (19.17 мск понедельника).Очаг залегал на глубине 18 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html
тайвань
тайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, тайнань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тайвань, Тайнань, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Тайване произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань, в котором живут около 771 тысяч человек, около 00.17 вторника по местному времени (19.17 мск понедельника).
Очаг залегал на глубине 18 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Японии произошло сильное землетрясение
13 января, 15:55
 
В миреТайваньТайнаньЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала