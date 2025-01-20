https://ria.ru/20250120/tankery-1994653266.html

Прокуратура: владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент

Прокуратура: владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент - РИА Новости, 20.01.2025

Прокуратура: владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент

Новороссийская транспортная прокуратура считает, что владельцы танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" компании "Волгатранснефть" и "Кама Шиппинг" должны... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T16:57:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Новороссийская транспортная прокуратура считает, что владельцы танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" компании "Волгатранснефть" и "Кама Шиппинг" должны быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований техрегламентов, следует из данных картотеки арбитража. Арбитражный суд Краснодарского края принял в середине января в производство пять исков о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов) к владельцам затонувших в Черном море танкеров. Два заявления адресованы к пермскому ООО "Кама Шиппинг", три к московскому ЗАО "Волгатранснефть", во всех них компании указаны в качестве "иных лиц". Документы поданы 10 января Новороссийской транспортной прокуратурой. Разбирательства начнутся 6, 10 и 20 февраля. "О привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов", - указано во всех пяти определениях о принятии заявлений к производству в электронной картотеке суда. Суть претензий не раскрывается. Комментариями представителей ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" РИА Новости пока не располагает. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

https://ria.ru/20250120/mazut-1994622304.html

россия

краснодарский край

черное море

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происшествия, россия, краснодарский край, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе