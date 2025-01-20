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"Яндекс Такси": средний чек в праздники вырос на 8%, темп роста замедлился - РИА Новости, 20.01.2025
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18:22 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/taksi-1994677647.html
"Яндекс Такси": средний чек в праздники вырос на 8%, темп роста замедлился
"Яндекс Такси": средний чек в праздники вырос на 8%, темп роста замедлился - РИА Новости, 20.01.2025
"Яндекс Такси": средний чек в праздники вырос на 8%, темп роста замедлился
Средняя цена поездки в "Яндекс Такси" по России в новогодний период 2024-2025 составила 427 рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:22:00+03:00
2025-01-20T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Средняя цена поездки в "Яндекс Такси" по России в новогодний период 2024-2025 составила 427 рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, сообщила пресс-служба "Яндекса". "Темпы роста среднего чека на поездки в "Яндекс Такси" в новогодний период 2024-2025 оказались самыми низкими за четыре года, выяснили аналитики компании. Средний чек за поездку в РФ составил 427 рублей, на 8% больше аналогичного периода в прошлом году", - говорится в сообщении. Там отметили, что для Москвы средний чек вырос на 15% год к году и составил 837 рублей, а снижение темпов роста цен в этот период свидетельствует о балансе спроса и предложения, который реже приводил к срабатыванию повышающих коэффициентов. "Аналитики "Яндекс Такси" связывают это с несколькими факторами. Во-первых, этой зимой из-за теплой погоды россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время", - пояснили в пресс-службе.
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Россия, Москва, Яндекс.Такси, Яндекс, Такси
"Яндекс Такси": средний чек в праздники вырос на 8%, темп роста замедлился

Средняя цена поездки в "Яндекс Такси" на праздники составила 427 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Средняя цена поездки в "Яндекс Такси" по России в новогодний период 2024-2025 составила 427 рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, сообщила пресс-служба "Яндекса".
"Темпы роста среднего чека на поездки в "Яндекс Такси" в новогодний период 2024-2025 оказались самыми низкими за четыре года, выяснили аналитики компании. Средний чек за поездку в РФ составил 427 рублей, на 8% больше аналогичного периода в прошлом году", - говорится в сообщении.
Там отметили, что для Москвы средний чек вырос на 15% год к году и составил 837 рублей, а снижение темпов роста цен в этот период свидетельствует о балансе спроса и предложения, который реже приводил к срабатыванию повышающих коэффициентов.
"Аналитики "Яндекс Такси" связывают это с несколькими факторами. Во-первых, этой зимой из-за теплой погоды россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время", - пояснили в пресс-службе.
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