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Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025
Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских военнослужащих в курском приграничье, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:30:00+03:00
2025-01-20T16:30:00+03:00
2025-01-20T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских военнослужащих в курском приграничье, говорится в сообщении Министерства обороны России."Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве. Уточняется, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск "Север".После нанесения удара по заданным координатам они выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрел тепловых ловушек, чтобы не допустить попадание ракет ПЗРК противника, указали в министерстве. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, добавили в Минобороны.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).По последним данным, всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 53 330 военнослужащих и 308 танков.
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
МО РФ: Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области