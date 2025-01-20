https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html

"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2025

"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Российские военные взяли в окружение Великую Новоселку в ДНР, а ВСУ могут лишь с боем оставлять позиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:13:00+03:00

2025-01-20T15:13:00+03:00

2025-01-20T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли в окружение Великую Новоселку в ДНР, а ВСУ могут лишь с боем оставлять позиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российские войска уже окружили Великую Новоселку. Российское наступление продолжается безостановочно. Оборона Украины основана на попытке отступления с боями", — отметил он.В Минобороны России в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск.Как накануне отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска находятся в крайне затруднительном положении, так как "горлышко" для выхода из населенного пункта сокращается ежедневно.

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

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украина

россия

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