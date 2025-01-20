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"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 20.01.2025 (обновлено: 17:16 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html
"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2025
"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Российские военные взяли в окружение Великую Новоселку в ДНР, а ВСУ могут лишь с боем оставлять позиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:13:00+03:00
2025-01-20T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
днр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли в окружение Великую Новоселку в ДНР, а ВСУ могут лишь с боем оставлять позиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Российские войска уже окружили Великую Новоселку. Российское наступление продолжается безостановочно. Оборона Украины основана на попытке отступления с боями", — отметил он.В Минобороны России в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск.Как накануне отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска находятся в крайне затруднительном положении, так как "горлышко" для выхода из населенного пункта сокращается ежедневно.
https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
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безопасность, украина, россия, днр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, ДНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Журналист Боуз: ВС России окружили Великую Новоселку, наступление продолжается

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли в окружение Великую Новоселку в ДНР, а ВСУ могут лишь с боем оставлять позиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Российские войска уже окружили Великую Новоселку. Российское наступление продолжается безостановочно. Оборона Украины основана на попытке отступления с боями", — отметил он.
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В Минобороны России в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск.
Как накануне отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска находятся в крайне затруднительном положении, так как "горлышко" для выхода из населенного пункта сокращается ежедневно.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДНРВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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