https://ria.ru/20250120/svo-1994605554.html

ВСУ потеряли более 460 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 460 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ потеряли более 460 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 460 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:37:00+03:00

2025-01-20T13:37:00+03:00

2025-01-20T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 460 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53 330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1 581 боевую бронированную машину, 1 565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 94 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994589712.html

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вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность