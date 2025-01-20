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Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 20.01.2025 (обновлено: 16:23 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/svo-1994587627.html
Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР
Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР - РИА Новости, 20.01.2025
Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР
Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:17:00+03:00
2025-01-20T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Центр" освободила село Шевченко, добавили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также полевой склад боеприпасов.Группировка "Центр" в свою очередь нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Петровки, Дзержинска, Новоелизаветовки, Нововасилевки, Лысовки и Славянки.В этих боях противник потерял:
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР

ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Новоегоровка в ЛНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Новоегоровка в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Новоегоровка в ЛНР

Новоегоровка — небольшое село в западной части ЛНР, у границ с Харьковской областью. Его освобождение позволяет развивать наступление дальше к Осколу. В перспективе российские войска могут взять под контроль весь левый берег реки.

В то же время группировка "Центр" освободила село Шевченко, добавили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР

Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на запад — к Улаклы и Константинополю и создает возможность объединиться с силами, ведущими бои в районе Великой Новоселки.

Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 400 солдат;
  • американские БМП Bradley и бронетранспортер М113;
  • три боевые бронемашины;
  • семь автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии.
Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
Группировка "Центр" в свою очередь нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Петровки, Дзержинска, Новоелизаветовки, Нововасилевки, Лысовки и Славянки.
В этих боях противник потерял:
  • примерно 545 человек убитыми и ранеными;
  • два американских бронетранспортера М113;
  • три автомобиля;
  • САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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