https://ria.ru/20250120/svo-1994587627.html

Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР

Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР - РИА Новости, 20.01.2025

Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР

Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:17:00+03:00

2025-01-20T12:17:00+03:00

2025-01-20T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Центр" освободила село Шевченко, добавили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также полевой склад боеприпасов.Группировка "Центр" в свою очередь нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Петровки, Дзержинска, Новоелизаветовки, Нововасилевки, Лысовки и Славянки.В этих боях противник потерял:

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Ольга Тузова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)