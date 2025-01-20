Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР
ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль Новоегоровку в ЛНР, а "Центр" — Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Новоегоровка в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Новоегоровка в ЛНР
Новоегоровка — небольшое село в западной части ЛНР, у границ с Харьковской областью. Его освобождение позволяет развивать наступление дальше к Осколу. В перспективе российские войска могут взять под контроль весь левый берег реки.
В то же время группировка "Центр" освободила село Шевченко, добавили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко в ДНР
Шевченко — село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на запад — к Улаклы и Константинополю и создает возможность объединиться с силами, ведущими бои в районе Великой Новоселки.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 400 солдат;
- американские БМП Bradley и бронетранспортер М113;
- три боевые бронемашины;
- семь автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии.
Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
Группировка "Центр" в свою очередь нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Петровки, Дзержинска, Новоелизаветовки, Нововасилевки, Лысовки и Славянки.
В этих боях противник потерял:
- примерно 545 человек убитыми и ранеными;
- два американских бронетранспортера М113;
- три автомобиля;
- САУ "Гвоздика".
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