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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, шесть автомобилей, орудие полевой... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"