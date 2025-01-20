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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 20.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:07:00+03:00
2025-01-20T12:07:00+03:00
2025-01-20T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, луганская народная республика, ямполь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Ямполь, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий "Запада"