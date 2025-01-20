https://ria.ru/20250120/svo-1994585628.html

ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР

ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2025

ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР

Военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Новоегоровку в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:05:00+03:00

2025-01-20T12:05:00+03:00

2025-01-20T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

ямполь

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897636_0:29:3185:1821_1920x0_80_0_0_0de429a6399fc2f53ba122b96672f8d9.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Новоегоровку в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска в ДНР."Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

ямполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, ямполь, безопасность