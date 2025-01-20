https://ria.ru/20250120/svo-1994585628.html
ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР
ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2025
ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР
Военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Новоегоровку в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:05:00+03:00
2025-01-20T12:05:00+03:00
2025-01-20T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
ямполь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897636_0:29:3185:1821_1920x0_80_0_0_0de429a6399fc2f53ba122b96672f8d9.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" освободили Новоегоровку в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска в ДНР."Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
ямполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897636_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_87c9435267ec04ce979c44266785da74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, ямполь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Ямполь, Безопасность
ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР
Минобороны: ВС России освободили Новоегоровку в ЛНР