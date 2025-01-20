https://ria.ru/20250120/sudno-1994631074.html

В Астраханской области село на мель судно из Ирана

В Астраханской области село на мель судно из Ирана - РИА Новости, 20.01.2025

В Астраханской области село на мель судно из Ирана

Судно, следовавшее из Ирана, село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:14:00+03:00

2025-01-20T15:14:00+03:00

2025-01-20T15:14:00+03:00

россия

астраханская область

происшествия

иран

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Судно, следовавшее из Ирана, село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области, сообщило ГУМЧС России по региону. "В 9.30 (8.30 мск) в главное управление поступило сообщение о том, что на 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Персиан София", следовавший по маршруту порт Амирабад (Исламская республика Иран) - порт Астрахань", - говорится в сообщении. Экипаж в медицинской помощи не нуждается, запас продовольствия имеется. Судовой ход не нарушен, разлива топлива и повреждения судна нет.

https://ria.ru/20250119/tanker-1994518333.html

россия

астраханская область

иран

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россия, астраханская область, происшествия, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)