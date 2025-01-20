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Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 20.01.2025
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06:01 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sud-1994539336.html
Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции
Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 20.01.2025
Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:01:00+03:00
2025-01-20T06:01:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области. По информации ведомства, уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 2-й статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции). "Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение массовое незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Осужденные обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами, стоимость которых достигала 30 тысяч рублей. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли под эгидой действовавшего ранее в Сахалинской области "Центра поддержки мигрантов". "Правоохранительными органами также реализованы мероприятия по отмене ранее приобретенного российского гражданства иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы", - отмечает пресс-служба регионального управления ФСБ.
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происшествия, сахалинская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции

На Сахалине восемь человек получили сроки за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.
По информации ведомства, уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 2-й статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции).
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"Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно", - говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение массовое незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Осужденные обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами, стоимость которых достигала 30 тысяч рублей. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли под эгидой действовавшего ранее в Сахалинской области "Центра поддержки мигрантов".
"Правоохранительными органами также реализованы мероприятия по отмене ранее приобретенного российского гражданства иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы", - отмечает пресс-служба регионального управления ФСБ.
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