Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.
По информации ведомства, уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 2-й статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции).
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"Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно", - говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение массовое незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Осужденные обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами, стоимость которых достигала 30 тысяч рублей. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли под эгидой действовавшего ранее в Сахалинской области "Центра поддержки мигрантов".
"Правоохранительными органами также реализованы мероприятия по отмене ранее приобретенного российского гражданства иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы", - отмечает пресс-служба регионального управления ФСБ.