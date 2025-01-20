https://ria.ru/20250120/sud-1994539336.html

Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции

Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 20.01.2025

Суд вынес приговор группе сахалинцев за организацию незаконной миграции

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:01:00+03:00

2025-01-20T06:01:00+03:00

2025-01-20T06:01:00+03:00

происшествия

сахалинская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 8 местным жителям за организацию незаконной миграции, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области. По информации ведомства, уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 2-й статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции). "Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учетом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение массовое незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Осужденные обеспечивали их фиктивными трудовыми и гражданско-правовыми договорами, стоимость которых достигала 30 тысяч рублей. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли под эгидой действовавшего ранее в Сахалинской области "Центра поддержки мигрантов". "Правоохранительными органами также реализованы мероприятия по отмене ранее приобретенного российского гражданства иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы", - отмечает пресс-служба регионального управления ФСБ.

https://ria.ru/20241218/banda-1989854472.html

https://ria.ru/20240522/peterburg-1947715070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахалинская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)