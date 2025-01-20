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Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
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23:11 20.01.2025 (обновлено: 23:13 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/strelba-1994712708.html
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 20.01.2025
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москва
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, в торговом центре на улице Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие", - говорится в сообщении. Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь. Сейчас на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина выстрелил из травматики во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительным данным, в торговом центре на улице Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие", - говорится в сообщении.
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Сейчас на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов.
Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.
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