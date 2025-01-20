https://ria.ru/20250120/strelba-1994712708.html
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:11:00+03:00
2025-01-20T23:11:00+03:00
2025-01-20T23:13:00+03:00
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, в торговом центре на улице Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие", - говорится в сообщении. Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь. Сейчас на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html
https://rsport.ria.ru/20241224/ochaev-1990987999.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы
Мужчина выстрелил из травматики во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы