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Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.01.2025

Мужчина применил оружие во время конфликта в ТЦ на юго-востоке Москвы

Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:11:00+03:00

2025-01-20T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил в оппонента в ходе конфликта в торговом центре на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, в торговом центре на улице Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие", - говорится в сообщении. Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь. Сейчас на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html

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россия, москва, происшествия