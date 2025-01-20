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Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья - РИА Новости, 20.01.2025
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09:52 20.01.2025 (обновлено: 11:24 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/strelba-1994555669.html
Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья
Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья - РИА Новости, 20.01.2025
Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья
Водитель такси в Иркутске обратился в полицию после того, как в его автомобиль четыре раза выстрелил из охотничьего ружья местный житель, нарушителя задержали,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:52:00+03:00
2025-01-20T11:24:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 20 янв — РИА Новости. Водитель такси в Иркутске обратился в полицию после того, как в его автомобиль четыре раза выстрелил из охотничьего ружья местный житель, нарушителя задержали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Компания из трех мужчин после распития спиртного отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку на счет не поступила. Таксист приехал к месту вызова для разрешения ситуации с клиентом. "Произошел конфликт, и 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья "Бекас", в результате чего повредил автомобиль. После этого он бросил оружие в подъезде и скрылся. Его 43-летний друг отнес ружье в гараж", - говорится в сообщении. Водитель такси написал заявление в полицию. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что по автомобилю было произведено 4 выстрела. Нарушитель установлен и задержан. Он пояснил, что разрешения на оружие у него нет, а ружье он нашел осенью прошлого года. Сотрудники полиции проводят проверку по статьям КоАП о незаконном приобретении или использовании оружия и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах. Товарищ стрелявшего привлечен к ответственности по статье о мелком хулиганстве.
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происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья

В Иркутске задержали мужчину, 4 раза выстрелившего в такси из охотничьего ружья

© МВД38/TelegramОхотничье оружие, из которого задержанный житель Иркутска обстрелял такси
Охотничье оружие, из которого задержанный житель Иркутска обстрелял такси - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© МВД38/Telegram
Охотничье оружие, из которого задержанный житель Иркутска обстрелял такси
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ИРКУТСК, 20 янв — РИА Новости. Водитель такси в Иркутске обратился в полицию после того, как в его автомобиль четыре раза выстрелил из охотничьего ружья местный житель, нарушителя задержали, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Компания из трех мужчин после распития спиртного отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку на счет не поступила. Таксист приехал к месту вызова для разрешения ситуации с клиентом.
«
"Произошел конфликт, и 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья "Бекас", в результате чего повредил автомобиль. После этого он бросил оружие в подъезде и скрылся. Его 43-летний друг отнес ружье в гараж", - говорится в сообщении.
Водитель такси написал заявление в полицию. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что по автомобилю было произведено 4 выстрела. Нарушитель установлен и задержан. Он пояснил, что разрешения на оружие у него нет, а ружье он нашел осенью прошлого года. Сотрудники полиции проводят проверку по статьям КоАП о незаконном приобретении или использовании оружия и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах.
Товарищ стрелявшего привлечен к ответственности по статье о мелком хулиганстве.
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