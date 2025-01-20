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Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья

Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья - РИА Новости, 20.01.2025

Житель Иркутска обстрелял такси из охотничьего ружья

Водитель такси в Иркутске обратился в полицию после того, как в его автомобиль четыре раза выстрелил из охотничьего ружья местный житель, нарушителя задержали,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:52:00+03:00

2025-01-20T09:52:00+03:00

2025-01-20T11:24:00+03:00

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 20 янв — РИА Новости. Водитель такси в Иркутске обратился в полицию после того, как в его автомобиль четыре раза выстрелил из охотничьего ружья местный житель, нарушителя задержали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Компания из трех мужчин после распития спиртного отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку на счет не поступила. Таксист приехал к месту вызова для разрешения ситуации с клиентом. "Произошел конфликт, и 37-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья "Бекас", в результате чего повредил автомобиль. После этого он бросил оружие в подъезде и скрылся. Его 43-летний друг отнес ружье в гараж", - говорится в сообщении. Водитель такси написал заявление в полицию. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что по автомобилю было произведено 4 выстрела. Нарушитель установлен и задержан. Он пояснил, что разрешения на оружие у него нет, а ружье он нашел осенью прошлого года. Сотрудники полиции проводят проверку по статьям КоАП о незаконном приобретении или использовании оружия и стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах. Товарищ стрелявшего привлечен к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, иркутская область