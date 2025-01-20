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Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией - РИА Новости, 20.01.2025
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03:01 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/starmer-1994533475.html
Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией
Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией - РИА Новости, 20.01.2025
Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией
Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил избранного президента США Дональда Трампа с его предстоящим вступлением в должность главы государства и отметил,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:01:00+03:00
2025-01-20T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил избранного президента США Дональда Трампа с его предстоящим вступлением в должность главы государства и отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним. В начале января газета Times сообщала, что Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации Трампа, однако газета Daily Mail позже сообщила, что Трамп может отсрочить встречу с британским премьером. По данным Daily Mail, основные советники Трампа теперь спорят, нужно ли поставить Стармера "в конце очереди" мировых лидеров, которые приглашены в Вашингтоне после инаугурации Трампа. "От имени правительства его величества и Соединенного Королевства я хотел бы направить самые теплые поздравления президенту Дональду Трампу по случаю его инаугурации в качестве сорок седьмого президента Соединенных Штатов... Я с нетерпением жду нашей следующей встречи", - говорится в заявлении премьера, опубликованном на сайте британского правительства. Стармер отметил, что на протяжении нескольких веков отношения между двумя странами основываются на сотрудничестве и прочном партнерстве. "Мы будем и дальше опираться на незыблемые основы нашего исторического союза", - говорится в заявлении премьера. Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками победителя президентских выборов в США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник - американский миллиардер Илон Маск - открыто осуждал британские власти.
https://ria.ru/20250119/tramp-1994426407.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), великобритания, дональд трамп, кир стармер, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Премьер Британии поздравил Трампа с инаугурацией

Премьер Британии Стармер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Трампом

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил избранного президента США Дональда Трампа с его предстоящим вступлением в должность главы государства и отметил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним.
В начале января газета Times сообщала, что Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации Трампа, однако газета Daily Mail позже сообщила, что Трамп может отсрочить встречу с британским премьером. По данным Daily Mail, основные советники Трампа теперь спорят, нужно ли поставить Стармера "в конце очереди" мировых лидеров, которые приглашены в Вашингтоне после инаугурации Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Трамп может отложить встречу с британским премьером, пишут СМИ
Вчера, 04:51
"От имени правительства его величества и Соединенного Королевства я хотел бы направить самые теплые поздравления президенту Дональду Трампу по случаю его инаугурации в качестве сорок седьмого президента Соединенных Штатов... Я с нетерпением жду нашей следующей встречи", - говорится в заявлении премьера, опубликованном на сайте британского правительства.
Стармер отметил, что на протяжении нескольких веков отношения между двумя странами основываются на сотрудничестве и прочном партнерстве. "Мы будем и дальше опираться на незыблемые основы нашего исторического союза", - говорится в заявлении премьера.
Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками победителя президентских выборов в США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник - американский миллиардер Илон Маск - открыто осуждал британские власти.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) в поезде во время поездки в Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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