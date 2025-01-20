https://ria.ru/20250120/ssha-1994713292.html

Над Белым домом подняли флаг США, приспущенный из-за траура

Над Белым домом подняли флаг США, приспущенный из-за траура - РИА Новости, 20.01.2025

Над Белым домом подняли флаг США, приспущенный из-за траура

Над Белым домом, являющимся официальной резиденцией американских лидеров, подняли флаг США, приспущенный ранее по решению экс-президента Джо Байдена из-за... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:27:00+03:00

2025-01-20T23:27:00+03:00

2025-01-20T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Над Белым домом, являющимся официальной резиденцией американских лидеров, подняли флаг США, приспущенный ранее по решению экс-президента Джо Байдена из-за траура по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера. Как следует из онлайн-трансляции, флаг был поднят вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подписал первые после возвращения в Белый дом указы. Одним из них и стало решение поднять американские флаги, которые по воле Байдена оставались приспущенными во время инаугурации Трампа. Ранее Трамп выражал недовольство в связи с тем, что инаугурация впервые в истории пройдет с приспущенными флагами. Тогда он предположил, что "никто не хочет видеть" приспущенных флагов в такой день, потому что "никакой американец не может быть счастлив по этому поводу". Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур, всегда - по случаю смерти президентов. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов.

https://ria.ru/20250113/inauguratsiya-1993542581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден