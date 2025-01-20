Над Белым домом подняли флаг США, приспущенный из-за траура
Над Белым домом подняли флаг, приспущенный Байденом в связи со смертью Картера
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Над Белым домом, являющимся официальной резиденцией американских лидеров, подняли флаг США, приспущенный ранее по решению экс-президента Джо Байдена из-за траура по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера.
Как следует из онлайн-трансляции, флаг был поднят вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подписал первые после возвращения в Белый дом указы. Одним из них и стало решение поднять американские флаги, которые по воле Байдена оставались приспущенными во время инаугурации Трампа.
Ранее Трамп выражал недовольство в связи с тем, что инаугурация впервые в истории пройдет с приспущенными флагами. Тогда он предположил, что "никто не хочет видеть" приспущенных флагов в такой день, потому что "никакой американец не может быть счастлив по этому поводу".
Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур, всегда - по случаю смерти президентов. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов.