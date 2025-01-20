https://ria.ru/20250120/ssha-1994701750.html

США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас

США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас - РИА Новости, 20.01.2025

США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас

США продолжают оставаться для России враждебным государством, так как их идеология исключительности отрицает суверенитет других стран, но Москва и Вашингтон... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:47:00+03:00

2025-01-20T20:47:00+03:00

2025-01-20T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США продолжают оставаться для России враждебным государством, так как их идеология исключительности отрицает суверенитет других стран, но Москва и Вашингтон могут прийти к взаимопониманию в некоторых вопросах, заявил российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале."США остаются враждебным для России государством. Американская идеология исключительности, которую исповедуют и республиканцы и демократы, отрицает право на суверенитет других государств и право на равную безопасность для всех. Однако возвращение к "нормальности" даже по отдельным вопросам в США может служить улучшению взаимопонимания", - написал Клишас.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии.

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в мире, сша, россия, москва, андрей клишас, дональд трамп