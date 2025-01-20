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США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас - РИА Новости, 20.01.2025
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20:47 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ssha-1994701750.html
США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас
США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас - РИА Новости, 20.01.2025
США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас
США продолжают оставаться для России враждебным государством, так как их идеология исключительности отрицает суверенитет других стран, но Москва и Вашингтон... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:47:00+03:00
2025-01-20T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США продолжают оставаться для России враждебным государством, так как их идеология исключительности отрицает суверенитет других стран, но Москва и Вашингтон могут прийти к взаимопониманию в некоторых вопросах, заявил российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.&quot;США остаются враждебным для России государством. Американская идеология исключительности, которую исповедуют и республиканцы и демократы, отрицает право на суверенитет других государств и право на равную безопасность для всех. Однако возвращение к &quot;нормальности&quot; даже по отдельным вопросам в США может служить улучшению взаимопонимания&quot;, - написал Клишас.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии.
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в мире, сша, россия, москва, андрей клишас, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Андрей Клишас, Дональд Трамп
США остаются враждебным для России государством, заявил Клишас

Сенатор Клишас: Россия и США могут прийти к взаимопониманию в некоторых вопросах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сенатор Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США продолжают оставаться для России враждебным государством, так как их идеология исключительности отрицает суверенитет других стран, но Москва и Вашингтон могут прийти к взаимопониманию в некоторых вопросах, заявил российский сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«

"США остаются враждебным для России государством. Американская идеология исключительности, которую исповедуют и республиканцы и демократы, отрицает право на суверенитет других государств и право на равную безопасность для всех. Однако возвращение к "нормальности" даже по отдельным вопросам в США может служить улучшению взаимопонимания", - написал Клишас.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину
Вчера, 20:43
 
В миреСШАРоссияМоскваАндрей КлишасДональд Трамп
 
 
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