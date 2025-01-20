https://ria.ru/20250120/ssha-1994537670.html

Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США

Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США - РИА Новости, 20.01.2025

Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США

Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:20:00+03:00

2025-01-20T05:20:00+03:00

2025-01-20T05:20:00+03:00

сша

россия

европа

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Да, это – чистая иллюзия. Знаете, я изучаю Соединенные Штаты более 20 с лишним лет. И сколько себя помню, во время каждых выборов за океаном в России почему-то носятся с этой иллюзией, что-де придет в США новый президент, и всем нам станет лучше. Но такого никогда не было и не будет!" - сказал Тимофеев. По его словам, подтверждением тому стал и первый президентский срок Трампа. "Ни к чему хорошему те четыре года, с 2017 по 2021, что он был в Белом доме, в отношениях между нашими странами не привели. Одной из идей фикс, к слову, у него была идея, что Россию нужно выкинуть из энергетического рынка Европы и занять ее место. Что не без его участия в итоге и произошло", - добавил Тимофеев. Эксперт считает, что когда речь заходит о каком-то сформулированном "прагматичном интересе", когда Трамп его осознает, он легко может превращаться в "непримиримого врага". "Это его плюс и минус. То есть, если он не видит интереса, он не будет тебя трогать. Если же у него разыгрывается к чему-то аппетит, он попытается тебя сожрать", - заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, европа, дональд трамп, в мире