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Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США - РИА Новости, 20.01.2025
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05:20 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ssha-1994537670.html
Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США
Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США - РИА Новости, 20.01.2025
Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США
Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:20:00+03:00
2025-01-20T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Да, это – чистая иллюзия. Знаете, я изучаю Соединенные Штаты более 20 с лишним лет. И сколько себя помню, во время каждых выборов за океаном в России почему-то носятся с этой иллюзией, что-де придет в США новый президент, и всем нам станет лучше. Но такого никогда не было и не будет!" - сказал Тимофеев. По его словам, подтверждением тому стал и первый президентский срок Трампа. "Ни к чему хорошему те четыре года, с 2017 по 2021, что он был в Белом доме, в отношениях между нашими странами не привели. Одной из идей фикс, к слову, у него была идея, что Россию нужно выкинуть из энергетического рынка Европы и занять ее место. Что не без его участия в итоге и произошло", - добавил Тимофеев. Эксперт считает, что когда речь заходит о каком-то сформулированном "прагматичном интересе", когда Трамп его осознает, он легко может превращаться в "непримиримого врага". "Это его плюс и минус. То есть, если он не видит интереса, он не будет тебя трогать. Если же у него разыгрывается к чему-то аппетит, он попытается тебя сожрать", - заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
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сша, россия, европа, дональд трамп, в мире
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, В мире
Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США

Глава РСМД Тимофеев: президентство Трампа не поможет улучшению отношений с США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Да, это – чистая иллюзия. Знаете, я изучаю Соединенные Штаты более 20 с лишним лет. И сколько себя помню, во время каждых выборов за океаном в России почему-то носятся с этой иллюзией, что-де придет в США новый президент, и всем нам станет лучше. Но такого никогда не было и не будет!" - сказал Тимофеев.
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Эксперт оценил шансы Трампа возобновить отношения с Путиным
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По его словам, подтверждением тому стал и первый президентский срок Трампа.
"Ни к чему хорошему те четыре года, с 2017 по 2021, что он был в Белом доме, в отношениях между нашими странами не привели. Одной из идей фикс, к слову, у него была идея, что Россию нужно выкинуть из энергетического рынка Европы и занять ее место. Что не без его участия в итоге и произошло", - добавил Тимофеев.
Эксперт считает, что когда речь заходит о каком-то сформулированном "прагматичном интересе", когда Трамп его осознает, он легко может превращаться в "непримиримого врага".
"Это его плюс и минус. То есть, если он не видит интереса, он не будет тебя трогать. Если же у него разыгрывается к чему-то аппетит, он попытается тебя сожрать", - заключил Тимофеев.
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