Глава РСМД оценил вероятность улучшения отношений России и США
Глава РСМД Тимофеев: президентство Трампа не поможет улучшению отношений с США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Впечатление, будто с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения тут же начнут улучшаться, - чистая иллюзия, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Да, это – чистая иллюзия. Знаете, я изучаю Соединенные Штаты более 20 с лишним лет. И сколько себя помню, во время каждых выборов за океаном в России почему-то носятся с этой иллюзией, что-де придет в США новый президент, и всем нам станет лучше. Но такого никогда не было и не будет!" - сказал Тимофеев.
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По его словам, подтверждением тому стал и первый президентский срок Трампа.
"Ни к чему хорошему те четыре года, с 2017 по 2021, что он был в Белом доме, в отношениях между нашими странами не привели. Одной из идей фикс, к слову, у него была идея, что Россию нужно выкинуть из энергетического рынка Европы и занять ее место. Что не без его участия в итоге и произошло", - добавил Тимофеев.
Эксперт считает, что когда речь заходит о каком-то сформулированном "прагматичном интересе", когда Трамп его осознает, он легко может превращаться в "непримиримого врага".
"Это его плюс и минус. То есть, если он не видит интереса, он не будет тебя трогать. Если же у него разыгрывается к чему-то аппетит, он попытается тебя сожрать", - заключил Тимофеев.