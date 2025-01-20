https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994593549.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:11:00+03:00

2025-01-20T16:11:00+03:00

2025-01-20T16:11:00+03:00

инфографика

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 января 2025 годаПоражены 152 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, а также места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 86 БПЛА, управляемую авиационную бомбу "Hammer" и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 460 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 40 878 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 684 танка и других бронемашин, 1510 реактивных систем залпового огня, 20 809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 501 единицу автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика