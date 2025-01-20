https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994541859.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 20.01.2025

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах

Удар нанесён по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум, по предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:15:00+03:00

2025-01-20T07:15:00+03:00

2025-01-20T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум, по предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Вечером 19 января в 20.25 был прилет на восточной окраине города", - сообщил собеседник агентства. По его словам, около 18 военных были ликвидированы, еще около 30 были увезены с места удара на каретах скорой помощи.

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

сумы

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность