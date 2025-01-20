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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах - РИА Новости, 20.01.2025
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах
Удар нанесён по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум, по предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:15:00+03:00
2025-01-20T07:15:00+03:00
2025-01-20T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесён по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум, по предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Вечером 19 января в 20.25 был прилет на восточной окраине города", - сообщил собеседник агентства. По его словам, около 18 военных были ликвидированы, еще около 30 были увезены с места удара на каретах скорой помощи.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах
Лебедев: ВСУ нанесли удар по месту дислокации в Сумах, 18 военных уничтожены