https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994538011.html
В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников
В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025
В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:33:00+03:00
2025-01-20T05:33:00+03:00
2025-01-20T05:33:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, в Куйбышевском районе Донецка были подавлены три беспилотника самолетного типа без средств поражения и видеофиксации, которые предназначены для выявления систем ПВО. Еще один дрон-разведчик был перехвачен Кировском районе города недалеко от объекта водоснабжения. Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были отключены органы управления беспилотников и изъяты их составные части для дальнейшей утилизации. Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250117/vsu-1994221193.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Безопасность
В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников
ВСУ за неделю перехватили 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой