https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994538011.html

В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников

В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025

В ДНР за неделю перехватили более ста украинских беспилотников

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:33:00+03:00

2025-01-20T05:33:00+03:00

2025-01-20T05:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

макеевка

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, в Куйбышевском районе Донецка были подавлены три беспилотника самолетного типа без средств поражения и видеофиксации, которые предназначены для выявления систем ПВО. Еще один дрон-разведчик был перехвачен Кировском районе города недалеко от объекта водоснабжения. Взрывотехниками УФСБ России по ДНР были отключены органы управления беспилотников и изъяты их составные части для дальнейшей утилизации. Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20250117/vsu-1994221193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, макеевка, безопасность