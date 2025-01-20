https://ria.ru/20250120/son-1994534711.html

Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна

Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна - РИА Новости, 20.01.2025

Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна

Даже короткий дневной сон на 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:26:00+03:00

2025-01-20T03:26:00+03:00

2025-01-20T03:26:00+03:00

общество

москва

георгий костюк

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831897549_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_39e05ce743e7a09b603603774d9b137e.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Даже короткий дневной сон на 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк. "Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня", - рассказал Костюк. Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну. "Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки", - добавил врач.

https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html

https://rsport.ria.ru/20231110/zozh-1908770691.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, георгий костюк, здоровье - общество