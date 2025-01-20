https://ria.ru/20250120/son-1994534711.html
Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна
Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна - РИА Новости, 20.01.2025
Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна
Даже короткий дневной сон на 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:26:00+03:00
2025-01-20T03:26:00+03:00
2025-01-20T03:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Даже короткий дневной сон на 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк. "Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня", - рассказал Костюк. Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну. "Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки", - добавил врач.
https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, георгий костюк, здоровье - общество
Общество, Москва, Георгий Костюк, Здоровье - Общество
Психиатр рассказал о пользе короткого дневного сна
Психиатр Костюк: даже короткий дневной сон может улучшить концентрацию внимания
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Даже короткий дневной сон на 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.
"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня", - рассказал Костюк
.
Психиатр также отметил, что к методам быстрой перезагрузки, которые помогут восстановить силы и улучшить настроение даже при ограниченном свободном времени, можно отнести релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.
"Эти методы не требуют много времени, но их регулярное использование может значительно улучшить качество жизни и помочь сохранить ментальное здоровье даже в условиях высокой нагрузки", - добавил врач.