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США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.01.2025
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20:52 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/soglashenie-1994702760.html
США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме
США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.01.2025
США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме
США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:52:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа. "Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату", - указано в релизе. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально вышли из соглашения. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
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в мире, сша, париж, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Париж, Дональд Трамп, Джо Байден, Инаугурация Трампа — 2025
США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Трампа: США выйдут из Парижского соглашения по климату

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа.
«
"Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату", - указано в релизе.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально вышли из соглашения. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
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