https://ria.ru/20250120/soglashenie-1994702760.html

США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме

США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.01.2025

США выйдут из Парижского соглашения по климату, заявили в Белом доме

США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в заявлении офиса пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа. "Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату", - указано в релизе. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально вышли из соглашения. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.

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в мире, сша, париж, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025