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СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 20.01.2025
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:02:00+03:00
2025-01-20T13:02:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе, сообщает СК РФ в понедельник. В соцсетях появилась информация, что стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории товарищества "Сапун-гора" в Севастополе, укусив за ногу и руку. "Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.
https://ria.ru/20241008/bastrykin-1976872173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Севастополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Севастополе