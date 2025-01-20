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СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе

СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 20.01.2025

СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:02:00+03:00

2025-01-20T13:02:00+03:00

2025-01-20T13:12:00+03:00

происшествия

россия

севастополь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе, сообщает СК РФ в понедельник. В соцсетях появилась информация, что стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории товарищества "Сапун-гора" в Севастополе, укусив за ногу и руку. "Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.

https://ria.ru/20241008/bastrykin-1976872173.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)