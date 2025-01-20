Рейтинг@Mail.ru
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 20.01.2025 (обновлено: 13:12 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/sobaki-1994595465.html
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 20.01.2025
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:02:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597904_0:336:720:741_1920x0_80_0_0_55f5cb1439479a8648cb0c3696be71d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе, сообщает СК РФ в понедельник. В соцсетях появилась информация, что стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории товарищества "Сапун-гора" в Севастополе, укусив за ногу и руку. "Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.
https://ria.ru/20241008/bastrykin-1976872173.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597904_0:268:720:808_1920x0_80_0_0_125fb5312142dd52a5807cde549bbbfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Севастополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Севастополе

© Фото : соцсетиПоследствия нападения стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
Последствия нападения стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : соцсети
Последствия нападения стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе, сообщает СК РФ в понедельник.
В соцсетях появилась информация, что стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории товарищества "Сапун-гора" в Севастополе, укусив за ногу и руку.
«
"Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка в Якутии
8 октября 2024, 04:57
 
ПроисшествияРоссияСевастопольАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала