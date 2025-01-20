На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка
В Рубцовске завели дело из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону.
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"В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следствие проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, изложенных в сообщении социальной сети, и планирует дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих контроль за содержанием безнадзорных животных. В самой публикации отмечается, что девочка едва отбилась от собаки и смогла убежать. Сообщается также, что пес продолжает жить на соседней улице и пугать прохожих. Инцидентом заинтересовалась также краевая прокуратура.
"Прокуратура города Рубцовска даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки – соблюдению ими требований, предъявляемых к содержанию домашних питомцев", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.