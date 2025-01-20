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На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 20.01.2025
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14:29 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sobaka-1994620622.html
На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка
На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 20.01.2025
На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:29:00+03:00
2025-01-20T14:29:00+03:00
происшествия
алтайский край
рубцовск
россия
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БАРНАУЛ, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону. "В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следствие проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, изложенных в сообщении социальной сети, и планирует дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих контроль за содержанием безнадзорных животных. В самой публикации отмечается, что девочка едва отбилась от собаки и смогла убежать. Сообщается также, что пес продолжает жить на соседней улице и пугать прохожих. Инцидентом заинтересовалась также краевая прокуратура. "Прокуратура города Рубцовска даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки – соблюдению ими требований, предъявляемых к содержанию домашних питомцев", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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происшествия, алтайский край, рубцовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка

В Рубцовске завели дело из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону.
«
"В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следствие проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, изложенных в сообщении социальной сети, и планирует дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих контроль за содержанием безнадзорных животных. В самой публикации отмечается, что девочка едва отбилась от собаки и смогла убежать. Сообщается также, что пес продолжает жить на соседней улице и пугать прохожих. Инцидентом заинтересовалась также краевая прокуратура.
"Прокуратура города Рубцовска даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки – соблюдению ими требований, предъявляемых к содержанию домашних питомцев", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Последствия нападения стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
13:02
 
ПроисшествияАлтайский крайРубцовскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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