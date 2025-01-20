https://ria.ru/20250120/sobaka-1994620622.html

На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка

На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 20.01.2025

На Алтае завели дело из-за нападения бродячей собаки на ребенка

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:29:00+03:00

2025-01-20T14:29:00+03:00

2025-01-20T14:29:00+03:00

происшествия

алтайский край

рубцовск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

БАРНАУЛ, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону. "В соцмедиа опубликована информация о том, что в городе Рубцовске на 11-летнюю девочку напала бродячая собака, которая покусала ребенка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следствие проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, изложенных в сообщении социальной сети, и планирует дать юридическую оценку действиям должностных лиц, осуществляющих контроль за содержанием безнадзорных животных. В самой публикации отмечается, что девочка едва отбилась от собаки и смогла убежать. Сообщается также, что пес продолжает жить на соседней улице и пугать прохожих. Инцидентом заинтересовалась также краевая прокуратура. "Прокуратура города Рубцовска даст оценку исполнению органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки – соблюдению ими требований, предъявляемых к содержанию домашних питомцев", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20250120/sobaki-1994595465.html

алтайский край

рубцовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, рубцовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)