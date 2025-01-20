https://ria.ru/20250120/sk-1994613620.html

Барнаульского подростка заключили под стражу за угрозу ножом школьнице

Барнаульского подростка заключили под стражу за угрозу ножом школьнице - РИА Новости, 20.01.2025

Барнаульского подростка заключили под стражу за угрозу ножом школьнице

Пятнадцатилетнего подростка заключили под стражу за то, что в помещении барнаульской школы №126 он угрожал девочке ножом, сообщили журналистам в следственном... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:09:00+03:00

2025-01-20T14:09:00+03:00

2025-01-20T14:09:00+03:00

россия

алтайский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ , 20 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка заключили под стражу за то, что в помещении барнаульской школы №126 он угрожал девочке ножом, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).По данным следствия, днем 15 января 2025 года в помещении общеобразовательной школы №126 города Барнаула подросток, держа в своей руке складной нож, подошел к 14-летней ученице и направил его на девочку", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи собирают доказательства для предъявления подростку обвинения, а также устанавливают причины и условия совершения преступления. "По ходатайству следователя СК в отношении несовершеннолетнего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20250119/proverka-1994500181.html

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россия, алтайский край, барнаул, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)