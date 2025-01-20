Рейтинг@Mail.ru
Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/shvartsenegger-1994636830.html
Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа
Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа
Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг публикацию в соцсети X о том, что он якобы хотел покинуть США... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:50:00+03:00
2025-01-20T15:50:00+03:00
в мире
сша
калифорния
австрия
дональд трамп
арнольд шварценеггер
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15628/81/156288115_0:44:501:325_1920x0_80_0_0_0ea1e5d3329bc626ef4a178a218b14ec.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг публикацию в соцсети X о том, что он якобы хотел покинуть США из-за избранного президента Дональда Трампа, от которого он якобы "устал". "Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее", - написал он в соцсети X, комментируя публикацию о том, что он якобы хочет уехать из США, потому что "устал" от "бреда" Трампа. Примечательно, что публикация об отъезде Шварценеггера принадлежит аккаунту, который использует имя Дональда Трампа, однако не имеет никакого отношения к настоящему аккаунту политика. На президентских выборах в США Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и экс-кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. Он объяснил свой выбор тем, что Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994610908.html
https://ria.ru/20250120/pismo-1994546841.html
сша
калифорния
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15628/81/156288115_0:0:491:368_1920x0_80_0_0_9311b9df66c211bcafc9fcd5214ef88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, австрия, дональд трамп, арнольд шварценеггер, камала харрис
В мире, США, Калифорния, Австрия, Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, Камала Харрис
Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа

Шварценеггер опроверг сообщения о желании покинуть США из-за "бреда" Трампа

© www.novoskop.ruАрнольд Шварцнеггер
Арнольд Шварцнеггер - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© www.novoskop.ru
Арнольд Шварцнеггер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг публикацию в соцсети X о том, что он якобы хотел покинуть США из-за избранного президента Дональда Трампа, от которого он якобы "устал".
«
"Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее", - написал он в соцсети X, комментируя публикацию о том, что он якобы хочет уехать из США, потому что "устал" от "бреда" Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ
13:53
Примечательно, что публикация об отъезде Шварценеггера принадлежит аккаунту, который использует имя Дональда Трампа, однако не имеет никакого отношения к настоящему аккаунту политика.
На президентских выборах в США Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и экс-кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. Он объяснил свой выбор тем, что Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Байден оставит напутственное письмо Трампу, сообщает CNN
08:43
 
В миреСШАКалифорнияАвстрияДональд ТрампАрнольд ШварценеггерКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала