https://ria.ru/20250120/shvartsenegger-1994636830.html

Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа

Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Шварценеггер прокомментировал сообщения о желании покинуть США из-за Трампа

Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг публикацию в соцсети X о том, что он якобы хотел покинуть США... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:50:00+03:00

2025-01-20T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер опроверг публикацию в соцсети X о том, что он якобы хотел покинуть США из-за избранного президента Дональда Трампа, от которого он якобы "устал". "Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее", - написал он в соцсети X, комментируя публикацию о том, что он якобы хочет уехать из США, потому что "устал" от "бреда" Трампа. Примечательно, что публикация об отъезде Шварценеггера принадлежит аккаунту, который использует имя Дональда Трампа, однако не имеет никакого отношения к настоящему аккаунту политика. На президентских выборах в США Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и экс-кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. Он объяснил свой выбор тем, что Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994610908.html

https://ria.ru/20250120/pismo-1994546841.html

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в мире, сша, калифорния, австрия, дональд трамп, арнольд шварценеггер, камала харрис