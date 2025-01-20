https://ria.ru/20250120/sever-1994586322.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 20.01.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:08:00+03:00

2025-01-20T12:08:00+03:00

2025-01-20T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html

россия

волчанск

харьковская область

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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)