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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 20.01.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 20 военных в зоне действий группировки "Север"