https://ria.ru/20250120/servis-1994579689.html

Ликсутов: сервис "Банк технологий" пополнился новыми решениями

Ликсутов: сервис "Банк технологий" пополнился новыми решениями - РИА Новости, 20.01.2025

Ликсутов: сервис "Банк технологий" пополнился новыми решениями

В московском реестре "Банк технологий" в прошлом году было отмечено около 60 высокотехнологичных отечественных решений, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:00:00+03:00

2025-01-20T12:00:00+03:00

2025-01-20T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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анатолий гарбузов

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В московском реестре "Банк технологий" в прошлом году было отмечено около 60 высокотехнологичных отечественных решений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в числе новинок – системы для предотвращения утечки информации, удаленного управления зарядной станцией, программные комплексы для сбора, структурирования, хранения данных и многое другое."Москва – город высокотехнологичной цифровизированной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно поддерживает индустриальный сектор. Так, для московских промпредприятий работает бесплатный сервис "Банк технологий", который помогает экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые современные разработки для цифровизации и автоматизации производства", – приводит слова Ликсутова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что на данный момент в реестре представлено более 520 передовых проверенных решений от свыше чем 100 российских компаний.Так, московским промышленникам стало доступно сразу несколько решений от одного из разработчиков компьютерного программного обеспечения ГК "Солар" – система контроля доступа пользователей в интернете, межсетевой экран нового поколения, который защищает корпоративную сеть от сетевых атак и вредоносного ПО. Также решения для обеспечения кибербезопасности на промпредприятиях, контроля доступа к конфиденциальным данным и многие другие.Московская инженерно-производственная компания Engy представила на сервисе свои разработки. Это ассортимент быстрых электрозарядных станций для электромобилей большой мощности. Они имеют мощность до 240 кВт и способны заряжать до четырех электромобилей одновременно."IT-решения, роботизированные системы, инновационные технологии и другие инструменты позволяют промпредприятиям значительно упрощать производственные процессы, увеличивать производительность труда и выпускать высокотехнологичную продукцию. Столичные промышленники имеют успешный опыт внедрения высокотехнологичных решений, представленных в реестре", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он привел в пример то, что в прошлом году резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", который занимается производством дисплеев и интерактивного оборудования "Некс-Т", внедрил на своей площадке роботизированный комплекс, разработанный на другом московском заводе "Технорэд". Так монтаж экранов и стекол сенсорных панелей стал автоматизированным.Еще один производитель газоанализаторов, которые используются на промпредприятиях, хладокомбинатах, подземных паркингах и в других сферах установил у себя на производстве систему проектирования. Она нужна для работы на компьютерах с отечественными операционными системами. Это решение представил российский разработчик инженерного программного обеспечения "АСКОН".

https://ria.ru/20250120/kurs-1994566624.html

https://ria.ru/20250117/garbuzov-1994151928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса