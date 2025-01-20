Жестянников: Дрифт должен быть безопасным, будем создавать нужные условия
Сергей Жестянников: молодежи надо предлагать альтернативу опасному вождению
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проблему экстремального вождения только запретами не решить, молодежи надо предлагать альтернативу, считает председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников, выступивший на встрече в областном парламенте по вопросу законодательного регулирования дрифта и организации площадок для него.
"Дрифт должен быть безопасным, будем создавать условия для этого. Ближайшие треки находятся в Москве и Владимире, у нас есть шанс стать центром развития дрифт-движения на Русском Севере. Заодно возможности для прокачки мастерства получат любители питбайков. Теперь необходимо произвести расчеты, провести переговоры с инвесторами, определиться с территорией. Направление перспективное", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Жестянникова.
Как отмечалось на встрече, поступает значительное количество жалоб от жителей домов, вблизи которых есть большие парковочные пространства, в летнее время используемые любителями дрифта. Ранее депутат Заксобрания Любовь Царева на заседании Молодежного парламента при Госдуме РФ представила инициативу по внесению изменений в ПДД: закрепить понятие дрифт и квалифицировать дрифт на парковках, общественных пространствах, дорогах общего пользования как "опасное вождение".
По линии Госдумы движение инициативы уже запущено. Во время встречи председатель ЗСО дал поручение параллельно подготовить аналогичный законопроект от Законодательного Собрания Вологодской области и направить в федеральный центр для рассмотрения.
Как отмечается в сообщении, в рамках региональных парламентских дней, выездных заседаний постоянных комитетов Заксобрания молодежь регулярно высказывает потребность в создании условий для занятий экстремальным авто-и мото спортом. В связи с этим Законодательное Собрание обращалось в Минспорт области с предложением о разработке соответствующей программы поддержки. В данный момент идет разработка требований к площадкам для дрифта с целью дальнейшего направления в муниципальные образования для проведения работ. Этот процесс осуществляется совместно с Федерацией автоспорта, а также Федерацией мотоспорта Вологодской области.
Участники встречи обсудили предложение организовать площадку для дрифта в окрестностях Вологды, либо в Вологодском округе, и варианты ее размещения. Окончательное решение будет принято позже, указали в пресс-службе.
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