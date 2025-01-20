В Харьковской области возбудили дела против сотрудников СБУ
В Харьковской области обвинили СБУ в фабрикации фиктивных дел на местных жителей
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области заводили фиктивные уголовные дела на местных жителей, чтобы назвать их военнопленными, а затем обменять на плененных военных ВСУ, сообщили в правоохранительных органах российской администрации Харьковской области.
В декабре 2024 года заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что сотрудники военной разведки Украины (ГУР) и СБУ являются основными заказчиками террористических действий против мирных жителей региона.
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"Целью фабрикации уголовных дел является пополнение так называемого "обменного фонда". Украинскими силовиками осуществляется психологическое и физическое давление на задержанных, чтобы те, в свою очередь, написали заявление о включении их в список военнопленных и были обменяны на украинских военнослужащих, плененных ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции, в том числе гражданских лиц пугают длительными сроками заключения, чтобы повлиять на их дальнейший выбор", - сообщили РИА Новости в администрации области.
По данным администрации, правоохранительные органы Харьковской области возбудили уголовные дела против 11 сотрудников регионального управления СБУ, которых подозревают в незаконных задержаниях местных жителей, пытках и фабрикации уголовных дел по ложным обвинениям в сотрудничестве с российскими силовиками.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа РФ, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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