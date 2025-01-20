https://ria.ru/20250120/sbu-1994622788.html

В Харьковской области возбудили дела против сотрудников СБУ

В Харьковской области возбудили дела против сотрудников СБУ - РИА Новости, 20.01.2025

В Харьковской области возбудили дела против сотрудников СБУ

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области заводили фиктивные уголовные дела на местных жителей, чтобы назвать их военнопленными, а... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:37:00+03:00

2025-01-20T14:37:00+03:00

2025-01-20T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области заводили фиктивные уголовные дела на местных жителей, чтобы назвать их военнопленными, а затем обменять на плененных военных ВСУ, сообщили в правоохранительных органах российской администрации Харьковской области. В декабре 2024 года заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что сотрудники военной разведки Украины (ГУР) и СБУ являются основными заказчиками террористических действий против мирных жителей региона. "Целью фабрикации уголовных дел является пополнение так называемого "обменного фонда". Украинскими силовиками осуществляется психологическое и физическое давление на задержанных, чтобы те, в свою очередь, написали заявление о включении их в список военнопленных и были обменяны на украинских военнослужащих, плененных ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции, в том числе гражданских лиц пугают длительными сроками заключения, чтобы повлиять на их дальнейший выбор", - сообщили РИА Новости в администрации области. По данным администрации, правоохранительные органы Харьковской области возбудили уголовные дела против 11 сотрудников регионального управления СБУ, которых подозревают в незаконных задержаниях местных жителей, пытках и фабрикации уголовных дел по ложным обвинениям в сотрудничестве с российскими силовиками. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа РФ, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

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в мире, россия, харьковская область, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины