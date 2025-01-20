https://ria.ru/20250120/sbu-1994611675.html

На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков

На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков

Бывшего замминистра соцполитики Украины обвинили в причинении ущерба на 570 тысяч долларов из-за закупки компьютеров для ведомства, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:03:00+03:00

2025-01-20T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывшего замминистра соцполитики Украины обвинили в причинении ущерба на 570 тысяч долларов из-за закупки компьютеров для ведомства, сообщили в понедельник в СБУ. Имя чиновника ведомство не называет. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о Борисе Лебедцове. "Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики, из-за которого государственный бюджет Украины понес убытки более чем на 24 миллиона гривен (около 570 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, чиновник заключил соглашение с коммерческим предприятием соглашение о закупке компьютеров для министерства. "Соглашение было подписано тогдашним заместителем министра вопреки законодательству, поскольку не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с минцифры", - пояснили в спецслужбе. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992690894.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, всемирный банк, происшествия