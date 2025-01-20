Рейтинг@Mail.ru
На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sbu-1994611675.html
На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков
На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков
Бывшего замминистра соцполитики Украины обвинили в причинении ущерба на 570 тысяч долларов из-за закупки компьютеров для ведомства, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:03:00+03:00
2025-01-20T14:03:00+03:00
в мире
украина
служба безопасности украины
всемирный банк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывшего замминистра соцполитики Украины обвинили в причинении ущерба на 570 тысяч долларов из-за закупки компьютеров для ведомства, сообщили в понедельник в СБУ. Имя чиновника ведомство не называет. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о Борисе Лебедцове. "Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики, из-за которого государственный бюджет Украины понес убытки более чем на 24 миллиона гривен (около 570 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, чиновник заключил соглашение с коммерческим предприятием соглашение о закупке компьютеров для министерства. "Соглашение было подписано тогдашним заместителем министра вопреки законодательству, поскольку не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с минцифры", - пояснили в спецслужбе. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992690894.html
https://ria.ru/20241029/chinovniki-1980786892.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, всемирный банк, происшествия
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Всемирный банк, Происшествия
На Украине обвинили бывшего замминистра соцполитики в причинении убытков

СБУ обвинила бывшего замминистра соцполитики в ущербе на 570 тысяч долларов

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывшего замминистра соцполитики Украины обвинили в причинении ущерба на 570 тысяч долларов из-за закупки компьютеров для ведомства, сообщили в понедельник в СБУ.
Имя чиновника ведомство не называет. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о Борисе Лебедцове.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах
6 января, 21:08
"Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики, из-за которого государственный бюджет Украины понес убытки более чем на 24 миллиона гривен (около 570 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, чиновник заключил соглашение с коммерческим предприятием соглашение о закупке компьютеров для министерства.
"Соглашение было подписано тогдашним заместителем министра вопреки законодательству, поскольку не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с минцифры", - пояснили в спецслужбе.
Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Военнослужащий у входа в здание полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Чиновники горсовета в Днепропетровске предстанут перед судом за коррупцию
29 октября 2024, 19:39
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВсемирный банкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала