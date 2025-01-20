https://ria.ru/20250120/sbu-1994580800.html

На Украине предотвратили покушение на первого замминистра здравоохранения

На Украине предотвратили покушение на первого замминистра здравоохранения - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине предотвратили покушение на первого замминистра здравоохранения

СБУ заявила в сообщении в Telegram-канале, что предотвратила покушение не первого заместителя министра здравоохранения страны Сергея Дуброва, задержаны двое... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:43:00+03:00

2025-01-20T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. СБУ заявила в сообщении в Telegram-канале, что предотвратила покушение не первого заместителя министра здравоохранения страны Сергея Дуброва, задержаны двое жителей Киевской области, им грозит до 15 лет лишения свободы. "Сотрудники Службы безопасности Украины и национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время. Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления", - говорится в сообщении.Имя замминистра не называется, однако известно, что на данный момент им является Сергей Дубров. Уточняется, что задержанные являются жителями Киевской области. Они несколько месяцев следили за Дубровым, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Как утверждается, фигуранты длительное время ходили в частный тир и практиковали навыки по стрельбе. Затем они нашли продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств их задержали. Фигурантам вменяется статья "Умышленное убийство, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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