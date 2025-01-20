Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы
Политолог Давыдова: США, скорее всего, сохранят санкции на энергоресурсы России
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как конкурент и соответствующие санкции с нее сняты не будут, высказала мнение в разговоре с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Дональд Трамп обозначил контуры своей энергетической политики. Он заявил о том, что "будет поставлять энергию по всему миру". Это означает увеличение добычи в стране, пополнение стратегического нефтяного запаса и увеличение нефтегазового экспорта", - заявила РИА Новости Давыдова.
"В связи с этим Россия будет рассматриваться как конкурент на нефтяном рынке, поэтому, скорее всего, санкции на энергетические ресурсы российского производства будут сохранены, также как и в отношении российских нефтяных танкеров", - добавила эксперт.
В то же время Давыдова напомнила, что рост добычи ведет к росту предложения и, соответственно, приведет к уменьшению цены на нефть, что может негативно сказаться на доходах российского бюджета.
Однако резкое снижение, по ее мнению, невыгодно самому Трампу, который заявил о намерении увеличить экспорт нефти, поэтому ничего катастрофичного для российской экономики не произойдет.
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