https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994710844.html

Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы

Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы - РИА Новости, 20.01.2025

Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы

Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:41:00+03:00

2025-01-20T22:41:00+03:00

2025-01-20T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как конкурент и соответствующие санкции с нее сняты не будут, высказала мнение в разговоре с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Дональд Трамп обозначил контуры своей энергетической политики. Он заявил о том, что "будет поставлять энергию по всему миру". Это означает увеличение добычи в стране, пополнение стратегического нефтяного запаса и увеличение нефтегазового экспорта", - заявила РИА Новости Давыдова. "В связи с этим Россия будет рассматриваться как конкурент на нефтяном рынке, поэтому, скорее всего, санкции на энергетические ресурсы российского производства будут сохранены, также как и в отношении российских нефтяных танкеров", - добавила эксперт. В то же время Давыдова напомнила, что рост добычи ведет к росту предложения и, соответственно, приведет к уменьшению цены на нефть, что может негативно сказаться на доходах российского бюджета. Однако резкое снижение, по ее мнению, невыгодно самому Трампу, который заявил о намерении увеличить экспорт нефти, поэтому ничего катастрофичного для российской экономики не произойдет.

https://ria.ru/20250120/aktivy-1994623486.html

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в мире, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, россия, экономика, рэу имени г. в. плеханова, энергетика