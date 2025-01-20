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Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы - РИА Новости, 20.01.2025
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22:41 20.01.2025 (обновлено: 22:42 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994710844.html
Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы
Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы - РИА Новости, 20.01.2025
Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы
Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:41:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
санкции в отношении россии
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энергетика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как конкурент и соответствующие санкции с нее сняты не будут, высказала мнение в разговоре с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Дональд Трамп обозначил контуры своей энергетической политики. Он заявил о том, что "будет поставлять энергию по всему миру". Это означает увеличение добычи в стране, пополнение стратегического нефтяного запаса и увеличение нефтегазового экспорта", - заявила РИА Новости Давыдова. "В связи с этим Россия будет рассматриваться как конкурент на нефтяном рынке, поэтому, скорее всего, санкции на энергетические ресурсы российского производства будут сохранены, также как и в отношении российских нефтяных танкеров", - добавила эксперт. В то же время Давыдова напомнила, что рост добычи ведет к росту предложения и, соответственно, приведет к уменьшению цены на нефть, что может негативно сказаться на доходах российского бюджета. Однако резкое снижение, по ее мнению, невыгодно самому Трампу, который заявил о намерении увеличить экспорт нефти, поэтому ничего катастрофичного для российской экономики не произойдет.
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в мире, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, россия, экономика, рэу имени г. в. плеханова, энергетика
В мире, США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, Россия, Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Энергетика
Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы

Политолог Давыдова: США, скорее всего, сохранят санкции на энергоресурсы России

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп намерен увеличивать добычу энергоресурсов в собственной стране, поэтому Россия на этом поле будет рассматриваться как конкурент и соответствующие санкции с нее сняты не будут, высказала мнение в разговоре с РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Дональд Трамп обозначил контуры своей энергетической политики. Он заявил о том, что "будет поставлять энергию по всему миру". Это означает увеличение добычи в стране, пополнение стратегического нефтяного запаса и увеличение нефтегазового экспорта", - заявила РИА Новости Давыдова.
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"В связи с этим Россия будет рассматриваться как конкурент на нефтяном рынке, поэтому, скорее всего, санкции на энергетические ресурсы российского производства будут сохранены, также как и в отношении российских нефтяных танкеров", - добавила эксперт.
В то же время Давыдова напомнила, что рост добычи ведет к росту предложения и, соответственно, приведет к уменьшению цены на нефть, что может негативно сказаться на доходах российского бюджета.
Однако резкое снижение, по ее мнению, невыгодно самому Трампу, который заявил о намерении увеличить экспорт нефти, поэтому ничего катастрофичного для российской экономики не произойдет.
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В миреСШАДональд ТрампСанкции в отношении РоссииРоссияЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭнергетика
 
 
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