https://ria.ru/20250120/samara-1994621500.html

В Самаре продлили арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева

В Самаре продлили арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 20.01.2025

В Самаре продлили арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева

Самарский районный суд продлил арест до 17 марта трем обвиняемым в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:34:00+03:00

2025-01-20T14:34:00+03:00

2025-01-20T14:34:00+03:00

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САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Самарский районный суд продлил арест до 17 марта трем обвиняемым в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Арест продлен до 17 марта", - сообщила собеседница агентства, комментируя вопрос о мере пресечения в отношении трех фигурантов дела. По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года двое мужчин и 16-летний подросток, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель - перелом ключицы. В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что один из них признал свою причастность к преступлению частично. При этом фигурант отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.

https://ria.ru/20250114/saratov-1993721473.html

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происшествия, самара, михаил матвеев, госдума рф