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Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск - РИА Новости, 20.01.2025
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04:34 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sakhalin-1994536605.html
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск - РИА Новости, 20.01.2025
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T04:34:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта. По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
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Южно-Сахалинск, S7 Airlines, Москва, Новосибирск, Происшествия
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск

Два рейса в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск из-за тумана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
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