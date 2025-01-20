https://ria.ru/20250120/sakhalin-1994536605.html
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск - РИА Новости, 20.01.2025
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T04:34:00+03:00
2025-01-20T04:34:00+03:00
2025-01-20T04:34:00+03:00
южно-сахалинск
s7 airlines
москва
новосибирск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта. По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
https://ria.ru/20250119/samolet-1994516056.html
южно-сахалинск
москва
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, s7 airlines, москва, новосибирск, происшествия
Южно-Сахалинск, S7 Airlines, Москва, Новосибирск, Происшествия
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
Два рейса в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск из-за тумана