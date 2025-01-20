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Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск

Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск - РИА Новости, 20.01.2025

Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск

Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T04:34:00+03:00

2025-01-20T04:34:00+03:00

2025-01-20T04:34:00+03:00

южно-сахалинск

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москва

новосибирск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта. По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.

https://ria.ru/20250119/samolet-1994516056.html

южно-сахалинск

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южно-сахалинск, s7 airlines, москва, новосибирск, происшествия