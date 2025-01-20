Рейтинг@Mail.ru
Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/rt-1994581894.html
Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT
Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT - РИА Новости, 20.01.2025
Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT
Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз призвал избранного президента США Дональда Трампа и владельца X Илона Маска разблокировать телеканал RT, назвав... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:53:00+03:00
2025-01-20T11:53:00+03:00
в мире
технологии
сша
украина
чей боуз
дональд трамп
илон маск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148840/80/1488408003_0:59:3217:1869_1920x0_80_0_0_92d24f0ee1e532632028a5194426fed5.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз призвал избранного президента США Дональда Трампа и владельца X Илона Маска разблокировать телеканал RT, назвав блокировку бесполезной и неконституционной. "Дорогие Дональд Трамп и Илон Маск, блокировка RT нечестна, бесполезна, неконституционна, и это не по-американски. Мы знаем, почему он был заблокирован. За передачу правды об Украине и режиме демократов... Снимите запрет", - написал Боуз в соцсети X, приведя также цитату из первой поправки конституции США о свободе слова. Кроме того, пользователи соцсети в комментариях к публикации присоединились к призыву. Кто-то из них призвал отменить ограничения и в ЕС, кто-то выразил согласие и отметил усталость от "дезинформации и предвзятости в ЕС и США". Боуз, согласно сайту телеканала, работал на RT ведущим. Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь.
https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html
https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148840/80/1488408003_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_c5c5d3ed2de4f04f43e0eca4ccccac1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, украина, чей боуз, дональд трамп, илон маск, евросоюз
В мире, Технологии, США, Украина, Чей Боуз, Дональд Трамп, Илон Маск, Евросоюз
Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT

Ирландский журналист Боуз призвал Трампа и Маска разблокировать RT

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз призвал избранного президента США Дональда Трампа и владельца X Илона Маска разблокировать телеканал RT, назвав блокировку бесполезной и неконституционной.
"Дорогие Дональд Трамп и Илон Маск, блокировка RT нечестна, бесполезна, неконституционна, и это не по-американски. Мы знаем, почему он был заблокирован. За передачу правды об Украине и режиме демократов... Снимите запрет", - написал Боуз в соцсети X, приведя также цитату из первой поправки конституции США о свободе слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Найден способ подчинить себе Запад
08:00
Кроме того, пользователи соцсети в комментариях к публикации присоединились к призыву. Кто-то из них призвал отменить ограничения и в ЕС, кто-то выразил согласие и отметил усталость от "дезинформации и предвзятости в ЕС и США".
Боуз, согласно сайту телеканала, работал на RT ведущим.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет.
В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения.
В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска
8 января, 05:35
 
В миреТехнологииСШАУкраинаЧей БоузДональд ТрампИлон МаскЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала