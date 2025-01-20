https://ria.ru/20250120/rt-1994581894.html

Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT

Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT - РИА Новости, 20.01.2025

Ирландский журналист призвал Трампа и Маска разблокировать RT

Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз призвал избранного президента США Дональда Трампа и владельца X Илона Маска разблокировать телеканал RT, назвав... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:53:00+03:00

2025-01-20T11:53:00+03:00

2025-01-20T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз призвал избранного президента США Дональда Трампа и владельца X Илона Маска разблокировать телеканал RT, назвав блокировку бесполезной и неконституционной. "Дорогие Дональд Трамп и Илон Маск, блокировка RT нечестна, бесполезна, неконституционна, и это не по-американски. Мы знаем, почему он был заблокирован. За передачу правды об Украине и режиме демократов... Снимите запрет", - написал Боуз в соцсети X, приведя также цитату из первой поправки конституции США о свободе слова. Кроме того, пользователи соцсети в комментариях к публикации присоединились к призыву. Кто-то из них призвал отменить ограничения и в ЕС, кто-то выразил согласие и отметил усталость от "дезинформации и предвзятости в ЕС и США". Боуз, согласно сайту телеканала, работал на RT ведущим. Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь.

https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html

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в мире, технологии, сша, украина, чей боуз, дональд трамп, илон маск, евросоюз